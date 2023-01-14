“Sünni İslamlaştırma politikaları dayatılıyor”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik dilini eleştirdi.

Nazlı katıldığı bir televizyon programında, Sünni İslamlaştırma politikalarının dayatılmaya çalışıldığını ileri sürerek, bu konuda toplumun her kesiminin ses çıkarması gerektiğini belirtti.

Nazlı, gericilikle mücadelenin sadece laiklik çerçevesinde değil, yoksullukla mücadele de ekleyerek yapılması gerektiğine dikkat çekerek, kadının ve emeğin birlikte özgürleşmesi için bu mücadelenin şart olduğunu savundu.

Anayasa’da da yazdığı gibi devletin herhangi bir dine yakın olmaması, tüm dinlere eşit mesafede olması gerektiğine işaret eden Nazlı, “Din ile ilgili meselelerin devletin bütçe ayırıp personel istihdam edeceği bir alan olmaktan çıkarılması gerekiyor” dedi.

Nazlı, Türkiye’ye alınmayan birçok Kıbrıslı Türk gibi Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun da Türkiye’ye giriş yasağı olduğunu söyleyen Nazlı, Türkiye’deki avukatların da yönlendirmesiyle karara itiraz edildiğini, ancak kabul edilmediğinden bir mahkeme sürecinin başlatılacağını kaydetti.

