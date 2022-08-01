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“Sultan Selim Vakfı, Kıbrıs’ta 2.200 vakfın temelini attı”

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“Sultan Selim Vakfı, Kıbrıs’ta 2.200 vakfın temelini attı”
 
 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, adadaki iyilik medeniyetin temellerini atmış olan Sultan Selim Vafkı ile ilgili bilgiler verdi. Benter yapmış olduğu açıklamada, Sultan Selim Vakfı'nı Sultan Selim Han’ın kurarak Kıbrıs halkının refahının yükselmesini ve Kıbrıs'ta olan 2.200 vakfın temelini atmış olduğunu vurguladı. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in açıklaması  şöyle;
1571 Yılında Kurulan Sultan Selim Vakfı ile Adadaki İyilik Medeniyetinin Temelleri Atılmıştır. Sultan Selim Han Kıbrısı 1571 yılında fethettikten sonra yazdığı ferman ile din ve milliyet ayrımı yapmadan Kıbrıs halkının refahının yükselmesini istemişti.
Yöneticilere talimat veren Sultan Selim Han, “Adaletle dolu olması gereken benim saltanat günlerimde ahalinin her ferdi, gönlü hoş ve huzurlu olarak iş ve kârına devam eyleye, eski halleri aynen koruna, ma'mûr kalalar.Mezkûr adanın şen ve ma'mûr, ahalisinin ise emniyet, refah ve itminan içinde olması, en güzel emelimdir” diyerek yönetim anlayışını ortaya koymuştur.
Fetihten sonra da ilk icraat olarak Sultan Selim Vakfı‘nı kurarak Kıbrısta 2200 vakfın temelini atmış, bir “İyilik Medeniyeti” başlatmıştır. Türk idaresinde geçen 3 asır boyunca her milletten ve her dinden insan, huzur içinde yaşamış, problemler ise Kıbrısın idaresi 1878’de İngilizlere geçtikten sonra başlamıştır.
 
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