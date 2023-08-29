Süleyman Uluçay 8 aylık icraatlerini anlattı.

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ULUÇAY İLK 8 AYLIK SÜRECİ BASIN TOPLANTISINDA

ANLATTI

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’ni yönetme sorumluluğunu

devraldığı süre içerisindeki ilk 8 aylık icraat ve belediyenin mali durumunu açıkladığı bir basın

toplantısı düzenledi.

Bugün Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya basın

mensuplarının yanı sıra Asbaşkan Hüseyin Manik ile Belediye Meclis Üyeleri de katılım gösterdi.

Başkan Uluçay’ın, 8 aylık sürecin değerlendirmesini yaptığı basın toplantısı icraat ve mali durumun

aktarıldığı sunum ve soru-cevap olarak iki aşamadan oluştu.

Seçim kampanyası döneminde de söz verdiği şekilde 6 ayda bir düzenli basın toplantıları ile

Gazimağusa Belediyesi’nin durumunun kamuoyu ile paylaşılacağını açıklayan Başkan Uluçay, bu

süreçte belediyenin ayakları üzerinde durması için özverili çalışma, dayanışma ve iş birliği yapan

herkese teşekkür etti.

“180 MİLYON TL OLAN BORÇ, 8 AYDA 110 MİLYON TL’YE İNDİRİLDİ”

Gazimağusa Belediyesi’ni yönetme sorumluluğunu devraldığı ilk anda tasarruf yapmaya yönelik geniş

çaplı çalışmalar yürütülmeye başlandığını ifade eden Başkan Uluçay, birçok alanda tasarrufa gidilmesi

ve yapılan düzenlemelerle 1 yılda 50 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Uluçay

yapılan çalışmalarla 180 milyon TL’lik borcun 8 aylık süre içerisinde 110 milyon TL indirildiğini açıkladı.

İlk günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğine de dikkat çeken Başkan Uluçay, yürütülen

çalışmalar sonucunda belediye personelinin eksik Sosyal Sigorta yatırımlarının tamamlandığını, İhtiyat

Sandığı yatırımlarının da Aralık ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

2023 YILI SONUNA KADAR 18 MİLYON TL’LİK İŞ ARACI ALIMI YAPILACAK

Yürütülen tasarruf çalışmalarından elde edilen gelirlerle Gazimağusa Belediyesi’ne 6’sı çöp kamyonu

olmak üzere 16 adet iş aracı alındığını belirten Başkan Süleyman Uluçay, yeni bir ihaleyle de 2 dozer

ve acil çöp toplama aracı eksikliklerinin büyük bir bölümünün giderileceğini açıkladı. 2023 yılı sonuna

kadar Gazimağusa Belediyesi’nin 18 milyon TL’lik iş aracı alımı yapacağını kaydeden Uluçay, böylelikle

yıl sonuna kadar kentin temizlik sorununun büyük ölçüde giderileceğini açıkladı.

GAZİMAĞUSA HALKI, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HİSSEDECEK

Belediye hizmetlerinin aksatılmadan ve artırılarak, iyileştirilerek devam edeceğine vurgu yapan

Başkan Süleyman Uluçay, bunun yanında Gazimağusa Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile

sosyal sorumluluklarını da yerine getirmekte gönüllü olduğunu ifade etti.