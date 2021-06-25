Sucuoğlu’ndan Arıklı’ya:

Aklınca beni tehdit ediyor! Sen kimsin?





Sucuoğlu, Arıklı’ya “Partisi ikiye bölünmüş durumda, bir vekili istifa ediyor, üyelerinin yarısı partiyle bağını kopardı. Kendi partisiyle uğraşacağına UBP’ye ayar çekmeye çalışıyor, aklınca tehdit ediyor. Sen kimsin?” diyerek yanıt verdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın önceki akşam bir programda “UBP’de Sucuoğlu kurultayı kazanırsa hükümetten çekiliriz” sözlerine UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu’ndan tepki geldi.

Faiz Sucuoğlu, Arıklı'ya "haddini bil, UBP kurultayına karışamazsın" mesajı gönderdi.

Sucuoğlu’nu Türkiye’nin istemediği ve kendilerinin de Sucuoğlu’nun seçilmesi durumunda hükümette olmayacağına yönelik açıklamayı değerlendiren Faiz Sucuoğlu, “Çocukça işler.. Anaokuluna döndük.. Sayın Arıklı’ya biri hükümette ol mu dedi ki böyle bir açıklama yapıyor” dedi.

Sucuoğlu UBP yönetiminin bu açıklamaları sert bir şekilde kınaması gerektiğini de kaydetti. Sucuoğlu özetle şöyle konuştu:

“Kazanacağımı öngörüyor demek ki, teşekkür ederim kendisine.. Ama seviyenin bu noktada olması üzücü… Erhan Bey’in açıklamaları ve bir süre sonra özür dileyen açıklamalarına alıştık artık. Bu kurultaya müdahaledir ama bunun etkisinin ne olacağını kestirmek çok kolaydır. Şu anda partisi ikiye bölünmüş durumdadır. Bu sıkıntılarını farklı ilgi odaklarına çekmeye yönelik UBP’ye yönelik söylemlerde bulunma ihtiyacı duyuyor.”

“Faiz Bey’in Türkiye ile bir problemi yok” diyen Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisinin böyle bir bilgisi varsa açıklasın bilelim. Ben geçmişimize yönelik veremeyeceğimiz değil nokta zerre bile yoktur. Üç dönem bakanlık yaptım. Neymiş benim Türkiye ile sorunum, söylesinler bilelim. Benim Türkiye’deki yetkililerle temasım hep iyi olmuştur. Sana hükümette ol diyen oldu mu? 4 ay sonraki bir yarıştan bahsederken yarış sonucunda yeni bir hükümet kurulacaksa neden şimdiden “ben yokum” diyor. Buna neden gerek duydu. “Sen Bertan ile dostsun Ben küstüm oynamam mı” demek istiyor. Bertan beyle de dostluğumuz var, kendisiyle de. 3 ay önce bana gelip “bu ülkenin sana ihtiyacı var” diyordu şimdi ne oldu? Bu değerlendirmeyi hangi psikoloji ile yaptı bilemiyorum.”

Sucuoğlu, “Türkiyeli yetkilileri iç politikaya meze etmekten vazgeçsinler” diyerek, “Türkiye’yi, rahat bırakın” mesajı gönderdi.

“HADDİNE Mİ DÜŞTÜ?”

Sucuoğlu, şöyle dedi:

“UBP yönetiminden ciddi şekilde bir kınama bekliyorum. Bu bir müdahaledir ve bunu kabul etmek mümkün değildir. Haddine mi düştü tek bir vekili olan partinin 19 vekilli partinin kurultayına karışacak. Önce bir aynaya baksın, gücüne baksın. Komik duruma düşüyor. Bu seviyesizliktir. Sana mı düştü Erhan Bey kurultaya şekil vermek? Kusura bakma bunu kabul etmemiz mümkün değil. Adımı ağzına almasına da kattiyetle de izin vermiyorum. Çocukça politikalar bunlar.. “benle değil Bertan Bey’le devam etsin” diyor… Çoluk çocuk işleri… Anaokulunda mıyız? Bunlar halkı asla ilgilendirmiyor bu konular. Herkes partisine baksın”

Sucuoğlu, Arıklı’ya “Partisi ikiye bölünmüş durumda, bir vekili istifa ediyor, üyelerinin yarısı partiyle bağını kopardı. Kendi partisiyle uğraşacağına 19 vekili olan UBP‘ye ayar çekmeye çalışıyor, aklınca tehdit ediyor. Sen kimsin?” dedi.

Sucuoğlu şunları söyledi:

Geçmişte de benim hakkımda yorumlar yapmıştı ama yaptığı yorumların hepsinin içi boştu. Robin Hood gibi olamaya çalışıyor diyeceğim ama çakma Robin Hood... Sosyal mecralarda kendisine yönelik yapılan yorumları izliyor ve kendisi adına ben üzülüyorum. Aslında biraz da tecrübesizliğine veriyorum