Sucuoğlu’na yoğun ilgi

UBP Genel Başkanı adayı Faiz Sucuoğlu bugün manifestosunu açıklıyor





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, UBP Genel Başkanı adayı Faiz Sucuoğlu bugün manifestosunu açıklıyor.

Faiz Sucuoğlu bugün sabah saat 10.00’da Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenleyeceği basın toplantısında UBP Genel Başkanı adaylığını ve manifestosunu resmen açıklayacak.

Öte yandan 31 Ekim’de yapılacak UBP kurultayına sayılı günler kala Faiz Sucuoğlu bölge ziyaretlerini daha da artırdı.

Faiz Sucuoğlu önceki gün gittiği Güzelyurt bölgesinde yoğun ilgi gördü.



