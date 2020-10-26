banner480
banner69
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
14 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
55 0
 
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
17 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
655 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
29 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
banner529

Sucuoğlu’na yoğun ilgi

banner476

UBP Genel Başkanı adayı Faiz Sucuoğlu bugün manifestosunu açıklıyor

Sucuoğlu’na yoğun ilgi
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, UBP Genel Başkanı adayı Faiz Sucuoğlu bugün manifestosunu açıklıyor.
Faiz Sucuoğlu bugün sabah saat 10.00’da Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenleyeceği basın toplantısında UBP Genel Başkanı adaylığını ve manifestosunu resmen açıklayacak.
Öte yandan 31 Ekim’de yapılacak UBP kurultayına sayılı günler kala Faiz Sucuoğlu bölge ziyaretlerini daha da artırdı.
Faiz Sucuoğlu önceki gün gittiği Güzelyurt bölgesinde yoğun ilgi gördü.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.