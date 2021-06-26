Sucuoğlu, YDP kurultayına müdahale etti

Erhan Arıklı, “YDP kurultayında Faiz Sucuoğlu rakibim lehinde ciddi şekilde çalıştı. Boğazına kadar YDP kurultayına battı. Ben şimdi Faiz beyle nasıl çalışayım?” dedi





YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın, UBP’liler tarafından büyük tepkiyle karşılanan “UBP’de Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz” açıklamalarının ardından Arıklı bu kez UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun YDP Kurultayına müdahale ettiğini iddia etti.

“Faiz Sucuoğlu, boğazına kadar YDP kurultayına battı” diyen YDP Genel Başkanı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Ben kendisini bu konuda birçok kez uyardım. YDP kurultayında Faiz Bey rakibim lehinde ciddi şekilde çalıştı. Ben şimdi Faiz beyle nasıl çalışayım. Benim söylemim ne bir mesaj ne bir müdahaledir” diyerek, Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye tarafından istenmediğini söyleyenin kendisi değil Hasan Taçoy olduğunu da dile getirdi.

“UBP kurultayında kimin seçileceğine karışamam, beni ilgilendirmez ama kurultayın ardından kiminle çalışıp çalışmayacağım da benim tercihimdir” diyen Arıklı, “Ben bir kişiyim ve benim haricimde hükümete destek veren 26 milletvekili var. Ben hükümetten çekilsem de hükümet yoluna devam eder. Benim açıklamam niye bu kadar abartıldı anlamadım” diyerek, “Faiz bey beni zaten beğenmemiş ve rakibimi desteklemiş şimdi benim de Faiz beyle çalışmamayı istemek en doğal hakkımdır” şeklinde konuştu.

Arıklı, Sucuoğlu’na yönelik söylemlerin tehdit veya şantaj olmadığını, ‘UBP’nin içişlerine müdahale’ anlamını taşımadığını da ifade ederek, “Biz olmasak da bu Hükümet devam edebileceğine göre bu nasıl bir tehdit veya şantaj olabilir?” diye sordu

Arıklı, UBP’li üyelere de çağrıda bulunarak “UBP’li kardeşlerime tavsiyem masumane söylenmiş bir sözü daha fazla uzatmadan herkesin kendi işine bakmasıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Önceki akşam bir TV Kanalında yaptığım söyleşide gelen bir soru üzerine; "UBP Kurultayında Faiz Sucuoğlu'nun Başkan seçilmesi halinde şahsi görüşümün, Hükümetten çekilmemiz olduğunu, bizim Hükümetten çekilmemiz halinde Hükümetin 26 ile de yoluna çok rahat devam edebileceğini, dolayısı ile bir Hükümet krizinin yaşanmayacağını ifade etmiştim. Ne varki bu demeç UBP çevrelerinde sert tepkilere neden oldu. Konu mecrasından çıkarılarak "Had", "Müdahale" ve "Ayar" noktalarına getirildi. Konuyu bir kez daha açıklayarak kapatıyorum.

1)Bu söylemim tamamen şahsi görüşümdü. Bizde son sözü her zaman Parti Yetkili Kurullarımız söyler.

2)Bu söylem bir tehdit veya şantaj değildir. Biz olmasak da bu Hükümet devam edebileceğine göre bu nasıl bir tehdit veya şantaj olabilir?

3)"Sucuoğlu ile yapamayız" dememin sebebi, Sayın Sucuoğlunun YDP Kurultayına müdahale etmiş olmasıdır ki bu müdahale ile ilgili şikayetimi, o dönemde de dile getirmiştim. Benim Genel Başkan Yardımcıma (S.A) dahi bile, Partinin başında kimi görmek istediğini söyleyen Sayın Sucuoğlu'nun, benim bu demecimden şikayet etme hakkı yoktur.

4)Sayın Sucuoğlu'nun Türkiye ile ilişkileri kendini ilgilendirir. Onun Türkiye ile ilişkilerinin bozuk olduğunu Sayın Taçoy 17 Haziranda verdiği bir demeçte söylemiş;" Beni destekle Türkiye ile ilişkilerini düzelteyim" demişti.

5)Bu demecim UBP nin içişlerine müdahale değildir. Bir başka partinin içişlerine müdahale haddim olmadığı gibi etik kurallara da aykırıdır. Ama olası bir durumda partimin ve şahsımın pozisyonunun ne olacağını önceden söylemek de en doğal hakkımdır. UBP’li kardeşlerime tavsiyem masumane söylenmiş bir sözü daha fazla uzatmadan herkesin kendi işine bakmasıdır..."

