Sucuoğlu, marketlere denetim başlatıyor

Başbakan Sucuoğlu, kendisinin ve ilgili bakanların yer alacağı ekiplerin, bu hafta içinden itibaren marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı



Başbakan Faiz Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleri kapsamında dün sabah Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’la birlikte, Alsancak Camelot bölgesinde bulunan ülkenin en büyük sera üreticisi olduğu belirtilen Safel Seralarını gezdi.

Sucuoğlu, son dönemde maliyetlerdeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan üreticilerin sıkıntılarını yerinde gözlemlemek ve öğrenmek için ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, bu hafta içinden itibaren, kendisi ve ilgili bakanların da içinde yer alacağı ekiplerin, marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı.

Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleriyle, üretimin hangi şartlarda yapıldığını, kaça mal olduğunu ve yaşanan sorunları yerinde tespit etme fırsatı bulduklarını belirtti.

“HAVALAR DÜZELİNCE SEBZE FİYATLARI GEÇMİŞ YILLAR SEVİYESİNE İNECEK”

Başbakan Sucuoğlu, soğuk hava koşullarından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta belli ürünlerin üretim ve nakliyesinin zorlaşması nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını, havaların düzelmesiyle, sebze fiyatlarının geçmiş yılların seviyesine ineceğini dile getirdi.

Bu hafta içinden itibaren, süpermarketlere yönelik denetimlerin de başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılan denetimlerde, fiyatların vatandaşa yansıması konusunda eksisiyle artısıyla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağını vurguladı.

Kendisi ve ilgili bakanların da katılımıyla, süpermarketlere yönelik sıkı denetimlerin yapılacağını dile getiren Sucuoğlu, “Bunu ille de ortada bir yanlış var anlamında değil, bir şekilde bizlerin de bu mekanizmanın içinde olmamız gerektiğine inandığımız için söylüyoruz. Yoksa herhangi bir adrese yönelik bir önyargı söz konusu değildir. Bu denetimler bizzat bizlerin başında bulunacağı ekipler tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, üreticilere yönelik başlattıkları ziyaretlerle, fiyatlarla ilgili üreticiden markete ve tüketiciye ulaşma noktasına gelene kadarki detayları inceleyerek, bunlarla ilgili Ticaret Dairesi’yle toplantı yaparak, yeni gelişen şartlara göre denetimleri daha sık ve düzenli yapacaklarını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da hükümet olarak üretimi, üreticiyi desteklemek için maliyetleri düşürmekle ilgili teşviklendirme çalışmaları yanında, ürünün mal oluş fiyatına göre arada astronomik farklar olmadan tüketiciye ulaşması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

