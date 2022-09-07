Sucuoğlu istifa mı ediyor?

Faiz Sucuoğlu'nun UBP genel başkanlığı görevinden istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Sucuoğlu “Bir süre daha beklemedeyim” demekle yetindi



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “parti başkanlığından istifa edeceği” iddia edildi.

Faiz Sucuoğlu “İstifa etme kararı aldığınız doğru mu?” sorusunu yanıtsız bıraktı, “açıklama yapmak istemediğini” kaydetti.

“Bir süre daha beklemedeyim” demekle yetinen Sucuoğlu'nun parti başkanlığıyla ilgili tavrına ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Bir süredir UBP içerisinde “Başkan ayrı, Başbakan ayrı olmaz” tartışması yaşanıyordu.

Sucuoğlu ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “kurultayla geldim, kurultayla giderim. İstifa etmeyeceğim. Kurultay doğal tarihinde olacak” demişti.

UBP kurultayında en az oyu alan Milletvekili Ünal Üstel'e kurdurtulan şimdiki hükümetten önce görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanlığını sürdüren Faiz Sucuoğlu 59 gün kabineyi yönetmişti. Sucuoğlu yaşanan krizlerin ardından sadece “UBP Genel Başkanı” olarak görevde kalmaya zorlanırken Ünal Üstel başkanlığında yeni bir hükümete de onay vermişti.

Son kurultayda UBP Genel Başkanı seçilen Sucuoğlu şimdilerde mecliste milletvekili olarak görev yapıyor.

