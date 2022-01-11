Sucuoğlu, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti

Başbakan Sucuoglu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti. Sucuoğlu ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini Ankara'ya yapıyor.

Başbakan Sucuoglu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti

Başbakan'ın heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor

BAŞBAKAN SUCUOĞLU ANITKABİR'İ ZIYARET ETTİ

Başbakan Faiz Sucuoglu, Ankara'ya varmasının ardından, Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.

Sucuoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı

Sucuoğlu, Anıt Deftere şunları yazdı:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğin yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun "

SUCUOĞLU YARIN TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Başbakan Sucuoglu resmi ziyareti kapsamında yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelecek.

Resmi temasları çerçevesinde görüşmeler de gerçekleştirecek olan Başbakan Sucuoglu Perşembe günü yurda dönecek.