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Sucuoğlu halktan özür diledi

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UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, enerji kaosu nedeniyle parti yayın organı Güneş Gazetesi’nin manşetinden halktan özür diledi

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Sucuoğlu halktan özür diledi
 
Ülkede yaşanan enerji kaosu UBP içerisinde de büyük bir kavga başlattı.
UBP Genel Merkezi’nde önceki gün Genel Başkan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan MYK, yaşanan bu gelişmeler nedeniyle halktan özür dilenmesi kararı aldı. Genel Başkan Faiz Sucuoğlu dün, parti yayın organı Güneş Gazetesi’nin manşetinden halktan özür diledi.
Yaşananların bir bedeli olduğunu düşünen genel merkez, ihaleyi yapamayan, tartışılan bir yönetim kurulu seçen Sunat Atun’un görevden alınmasını istedi. Başbakan Ünal Üstel’in de sorunların ortasında ülkeden ayrılan Sunat Atun’dan rahatsızlık duyduğu ve bunu çevresi ile paylaştığı öğrenildi. Hem genel merkez, hem de hükümet kanadı UBP’de yeniden Sunat Atun krizi ile gündeme geldi.
 
 
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