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Sucuoğlu açık ara önde

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Sucuoğlu açık ara önde

UBP 11'inci olağanüstü Kurultayı'nda oy verme işlemi saat 20.00'de biterken, oy tasnifi devam ediyor.
Kurultayda henüz oy sayımına geçilmiş değil ancak divanda yer alan gözlemcilerden aldığımız bilgilere göre Faiz Sucuoğl'nun açık ara önde olduğu bildirildi.
Divanda yer alan güvenilir bazı gözlemciler Sucuoğlu'nun açık ara önde olduğunu, Sucuoğlu'nu Taçoy'un takip ettiği belirtildi.
Bu arada salona gelen Faiz Sucuoğlu ve eşi salonda bulunan üyeler tarafından tebrik edilirken, Sucuoğlu üyelerden tek tek tebrikleri aldı.

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