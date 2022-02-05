"Sucuoğlu acemilik yapıyor"

YDP Başkanı Arıklı,YDP’yi koalisyon ortakları arasında düşünmediğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu’nu siyaseten “acemilikle” itham etti ve Sucuoğlu’nun kendi pazarlık alanını bitirdiğini söyledi





Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, SES KIBRIS web tv’de soruları yanıtladı.

YDP’yi koalisyon ortakları arasında düşünmediğini ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu siyaseten “acemilikle” itham eden Arıklı, CTP ile koalisyonun mümkün olmadığını geriye sadece bir seçenek bırakan Sucuoğlu’nun kendi pazarlık alanını bitirdiğini söyledi.

Sucuoğlu’nun YDP’yi istememesinin nedeninin söylemler olmadığını savunan Arıklı, UBP’yi destekleyen sermaye gruplarının YDP’yi hükümette istemediğini iddia etti.

Arıklı, CTP’nin UBP’yle koalisyona girmeyeceğini şu sözlerle özetledi:

“Sayın Başbakan CTP ile formülden bahsediyor ama CTP aklını peynir ekmekle mi yedi ki durduk yerde UBP’nin çatısı altında bir koalisyona girsin. Bu dönem çok zor bir süreç, muhalefette kalıp (ki muhalefet yapmak dünyanın en rahat işidir) semirmek varken, ki biz de muhalefete talibiz. Kurulacak hükümet en az 1-1.5 sene çok zorlu geçecek. CTP bu nedenle girmez ve bence de haklıdırlar. Geçmişte CTP ile UBP hükümet kurdu bir yılda ayrıldılar. Neden, Türkiye’den gelecek suyun yönetimi noktasındaki tartışmalar hükümeti bozdu. Burada da Kıb-Tek ile ilgili kararlar alınması gerekiyor. CTP özerklikten bahsediyor UBP başka…

Arıklı, Sucuoğlu’nun UBP-DP-HP zorlamasını mantıklı bulsa da YDP’yi safdışı bırakarak Sucuoğlu’nun siyasi acemilik yaptığını savunuyor:

“Siz 30 ile kurun biz muhalefette gayet güzel görevimizi yaparız. Ama Sayın Sucuoğlu bunu kurabilmesi için pazarlık şansını artırması gerekirken, YDP gündemimizde yok diyerek kendi manevra alanını daraltıyor. 27’de istemiyor. Madem YDP ile kapıyı kapatırsan diğerleri de senden 2 bakanlık ister. Bu hem siyaseten acemilik hem de etik kurallara aykırı.. DP mesele geçen sefer de 3 vekili varken 2 bakanlık almıştı, YDP’nin de 2 vekili vardı 1 bakanlık almıştı. Şimdi DP’liler zaten neden yine 3 vekilimiz varken tek bakanlık alalım diyor.

“Azınlık hükümeti benim sayemde kuruldu ama unutuluyor”

Erhan Arıklı en akla yatkın hükümet modelinin 30’a dayalı hükümet olduğunu, 29’un olmamasının sebebinin ise ilk olarak Başbakan’ın kendisinden hoşlanmamasına ardından ise “bu buz dağının görünen yüzüdür” diyerek konuyu bir başka noktaya bağladı

“Bakın ben 21 Kasım 2021’de yayınladığım bildiride Sucuoğlu’nun kuracağı hükümette yer almayacağımızı ikimizin de birbirimizden hoşlanmadığını nezih bir dille ifade etmiştim. Ancak birbirimizden hoşlanmamamız devlete hizmet yapmamızın önünde engel değil. Biz o hükümete girmemiştik ama dışardan destek verdiğimiz için o hükümet güven oyu aldı. Bunlar hep unutuluyor. Bir birimizi sevmez zorunda değiliz ama ülkeye hizmet için konuşup tartışabiliriz."

“YARIN SEÇİMLER GELDİĞİNDE KAPIMIZI ÇALACAKSINIZ”

UBP-DP-YDP’nin sağda birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyeren Arıklı bunu diğer seçimlere de bağladı:

“Önümüzde yerel seçimler daha sonra da cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sağın işbirliği bu seçimler için önemli. Yarını düşünmeden YDP’yi incitecek şekilde gündemimizde yok diyeceksiniz ama yarın bu seçimler geldiğinde kapımızı çalacaksınız. Ben bunu siyasetteki acemiliğine veriyorum.”



