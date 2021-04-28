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Suçtur, ayıptır, saygısızlıktır

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylemleri nedeniyle tepki gösterdi.

Suçtur, ayıptır, saygısızlıktır
 
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kudret Özersay, tepkisini şöyle dile getirdi:
“Bir siyasiyi beğenmeyebilir, politikasını yanlış bulabilirsiniz. Ama kimsenin bu ülkenin insanına, hele hele seçilip Cumhurbaşkanlığını yapmış olan bir ismine hakaret etme hakkı yoktur. Böyle hakaret içeren ifadeler suçtur ama ondan daha da önemlisi bu ifadeler en hafifinden ayıptır, Kıbrıs Türk halkına da saygısızlıktır.”
 
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