Suçlarda en yaygın uyuşturucu

Girne’de 1 Ocak ile 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında 608 ‘kabahat’ suçu işlendi. ‘Uyuşturucu’ suçunun en yaygın suçlar arasında olduğu dikkat çekti

‘Suç’ merkezine dönüşen Girne’nin kontrolsüz şekilde artan nüfusu dudak uçuklatırken, nüfusa oranla yetersiz polis sayısı endişe yarattı

Girne Belediyesi sınırları içerisinde son yıllarda artan yoğun yapılaşma ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle, personel sayısı yetersiz kalan Girne Polis Müdürlüğü, eksik personel sayısına rağmen özveriyle suçla mücadele etmeye çalışıyor.

1 Ocak ile 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında Girne’de 608 ‘kabahat’ suçu işlendi. ‘Uyuşturucu’ suçunun en yaygın suçlar arasında olduğu dikkate alınırken, Girne Polis Müdürlüğü, personel eksikliğine rağmen, uyumayan şehir Girne’ye en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Girne’nin katlanarak artan nüfusuna yetişmek neredeyse imkânsız hale gelirken, Girne Polisi, hareketin hiç bitmediği şehirde, çoğu zaman imkânsızlıklar ve eksiklikler nedeniyle suçla mücadele ve suçun önlenmesinde yetersiz kalıyor.

67 BİN 332’Sİ YABANCI

Girne’nin genel nüfusu 2011 yılı nüfus sayımına göre yapılan projeksiyonda 136 bin 495 civarında ve bunların 67 bin 332’si ‘yabancı’ uyruklu kişilerden oluşuyor.

Ancak, belediye yetkilileri neredeyse bunun iki misli nüfusa hizmet verdiklerini savunuyor. Girneliler artan nüfusla beraber, trafikten ve inşaatlar nedeniyle betonlaşan şehirden şikâyetçi. Okul dönemleri ve yaz aylarında bu rakam iki katına çıkarken, yetersiz personel ile binlerce kişiye en iyi hizmeti sunmaya çalışan Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, artan nüfusa karşılık veremiyor. Hareketin hiç bitmediği, nüfusun katlanarak hızla arttığı Girne ve civarındaki 180’e yakın otel ve pansiyon, 22 kumarhane, 11 bet ofisi, 6 gece kulübünün tüm kontrolleri Girne Polis Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

166 KİŞİ YARGILANMAYI BEKLİYOR

Girne Ağır Ceza Mahkemesi oldukça yoğun geçen 2023-2024 Adli Yıl oturumunu kapatırken, patlayan suçlara işaret edildi. Ağır Ceza, gündemine havale edilen 181 dosyanın 172’sini sonuçlandırdı, 120 dava askıda kaldı. Merkezi Cezaevi’nde ise ‘tecavüz’ suçu başta olmak üzere ‘uyuşturucu’, ‘insan kaçakçılığı’ ve ‘adam öldürme’ suçlarından 166 kişi hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor. 01 Ocak- 08 Ağustos 2024 tarihleri arasında Girne’de 751 trafik çarpışması yaşandı 7’si ölümle sonuçlanan kazaların 89’u yaralı olarak kayıtlara geçti.