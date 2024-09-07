Suç makineleri geri dönüyor

Hükümet, haklarında ihraç kararı verilen 27 kişinin, ihraç kararlarını kaldırdı ve adaya geri dönmesine izin verdi

UBP – YDP – DP Hükümeti Bakanlar Kurulu, haklarında ihraç kararı verilen 27 kişinin adaya geri dönmesine izin verdi, ihraç kararlarını iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu 27 kişi, vize aşımından dolayı oluşan para cezalarını ödemek koşuluyla ülkeye dönecek.

Ülkeye dönmesine izin verilen kişiler arasında, vahim zarar suçundan tutun yol kesip haraç alma suçuna kadar birçok suç işlemiş isimler var.

İhraç kararı kaldırılan kişilerin karıştığı suçlar şöyle: soygun, hırsızlık, darp, vahim zarar, uyuşturucu, yol kesip haraç alma, demirle yaralama...

“Aile bütünlüğünün sağlanması” iddiasıyla adaya geri dönmelerine izin verilen 27 kişi arasında; Interpol tarafından “gasp” suçlamasıyla Interpol tarafından aranan bir şahıs da bulunuyor. Üstelik, söz konusu şahıs, yine aynı hükümet tarafından, yaklaşık 1 buçuk ay önce “yasaklı göçmen” ilan edilmişti…

Geri dönmesi “uygun” görülen isimlerin bir kısmı ise “şiddet” olaylarına karışmaları sonucu yargılanan ve ihraç edilenlerden oluşuyor.

UBP – YDP – DP Hükümeti, “yürüyen adam” olarak tanınan Afrikalı Abubakar Uthman’ın deport edilmesinin konuşulduğu süreçte, Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda bir değişikliğe gitmiş ve küçük bir madde ekleyerek, haklarında ihraç kararı bulunanlara “af” nitelikli bir düzenleme yapmıştı.

SUÇLARI NELER?

Suç işleyip ihraç edilen isimlerin suçları şöyle:

Zhenhe Hua/Hua Dongperez: 12 Temmuz 2024’te, yani yaklaşık 2 ay önce deport edilen ve “yasaklı göçmen” ilan edilen Hua Dongperez, “gasp” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Resmi Gazete’deki bilgilere göre Dongperez, 2022 yılından bu yana pek çok kez farklı kimliklerle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmıştı. Son olarak farklı bir kimlikle Kıbrıs’ın kuzeyine giren Dongperez’e “iş kurma izni” verilmişti.

Abdülkerim Büyükaşık: Aralık 2019’da, demir korkulukları kırarak Bulvar Market’e giren Abdülkerim Büyükaşık, çok sayıda sigara ve alkol çalmıştı. Büyükaşık, tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Adnan Uyur: Kasım 2019’da, Haspolat’ta komşusu ile tartışan Adnan Uyur, elinde tuttuğu plastik fenerle komşusunu darp etmiş ve elmacık kemiğini kırmıştı.

İbrahim Demirelişçi: Aralık 2020’de, 3 arkadaşıyla birlikte inşaatlardan iş makineleri ve inşaat demirleri çalan İbrahim Demirelişçi tutuklanmıştı. Demirelişçi, daha sonra yargılanmış, önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Mahmut Elinç: Girne’de 2019 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı gece kulübünde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle müşteriyi darp edip, çene ve burnunu kıran Mahmut Elinç yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Ali Balgermiş: Lefke’de 2019 yılında, bir kişiyi darp ederek omzunun kırılmasına neden olduktan sonra şortunun cebi içerisinde 1500 TL nakit para bulunan cüzdanı çalan Ali Balgermiş, yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.