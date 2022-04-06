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“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı Resmi Gazete'de

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“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı Resmi Gazete'de

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”, dün, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa tasarısının içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” (Y.T.No:9/1/2022) genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele edebilmek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

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