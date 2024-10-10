“Suç cenneti” imajımız artık dizilerde

Show TV’deki Deha dizisinde Türkiye’deki mafya grupları Kıbrıs’ta cirit atarken, kara paralarını kumarhanelerde aklıyor





Türkiye’de çekilen ve KKTC’yi suç cenneti olarak gösteren film ve dizilerin son halkası “Deha” oldu. Deha dizisinde Türkiye’deki mafya grupları Kıbrıs’ta cirit atarken, kara paralarını kumarhanelerde aklıyorlar.

Vatandaşlar Netflix’teki “Famagusta” dizisine kazan kaldıranların bu diziye de tepki göstermesini bekliyor

Show TV’deki Deha dizisinden replikler şöyle:

“Kara parayı aklamak için Kıbrıs’ta kumarhane alıyoruz

Kıbrıs’a kapağı attık mı (tamamdır)

Kıbrıs’taki pürüze asla takılmayınız, paranız güvende

Kıbrıs’ta aklaman gereken para zaten sende”

SUÇ VE SUÇLU CENNETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki “suç cenneti” imajı artık dizilerde “alışılmış” bir sahne gibi işlenmeye devam ediyor.

Geçmişte komedi dizilerinde dahi “Çocuğa diplomayı Kıbrıs’tan satın aldık” gibi “masum” diyaloglar artık yerini, mafya diyaloglarına bıraktı.

Özellikle son yıllarda Türkiye medyasının çok sık işlediği, “suç cenneti imajı” artık filmlerin ve dizilerin sıradan sahneleri gibi. Yaratılan bu imaj, ülkeye çok sayıda suçlunun da elini kolunu sallaya sallaya gelmesine neden oluyor.

KIBRIS VE KARA PARA YAN YANA

Show TV’deki Deha adlı dizi de bunlara katıldı.

Dizi, bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alıyor. Bu hikaye içinde de Türkiye’deki mafya gruplarının hesaplaşmaları, Kıbrıs’taki kumarhaneler üzerinden kara paralarını nasıl akladıkları aktarılıyor. Dizide sık sık “Kıbrıs, suç, suçlu, kara para” kelimeleri yan yana geliyor. Örneğin birinci bölümde sahte dolarlar Kıbrıs’a gelirken, kara para aklamak için kumarhane de alınıyor. İkinci bölümde ise “kara paralar aklanıyor”.

NETFLİX’E KIZANLAR NEREDE?

Ülkedeki birçok kimse diziyi, işlenen suç cenneti imajından rahatsız olmadan beğeniyle takip ederken, birçok kişi de sosyal medya hesaplarından hem diziyi hem de ülke yetkililerini eleştiriyor. Vatandaşlar, Famagusta dizisine tepki gösterenleri, bu diziye de tepki göstermeye çağırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs ortak yapımı “Famagusta” dizisinin Netflix’te de yayınlanacağı haberleri Türkiye ve KKTC yöneticilerinin büyük tepkisine yol açmıştı. Famagusta dizisinde, 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında Mağusa’da Rum ailelerinin yaşadıklarına odaklanılıyor.

