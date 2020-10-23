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Su kanalından kamyon dolusu çöp çıktı

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LTB ekiplerinin yağmur suyu kanallarında yaptıkları temizlik çalışmalarında tek bir kanaldan kamyon dolusu çöp çıktı

Su kanalından kamyon dolusu çöp çıktı
 
LTB Ekipleri, yağmur suyu kanallarında yaptıkları temizlik çalışmaları sonucu, sadece tek kanaldan çıkan çöplerin fotoğraflarını paylaştı, vatandaşa “çöplerimizi yere ve kanalların içine değil lütfen çöp bidonlarına atalım” ricasında bulundu.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB ekiplerinin yağmur suyu kanallarında yaptıkları temizlik çalışmaları sonucu, sadece tek kanaldan çıkan çöplerin fotoğraflarını paylaştı.
Mehmet Harmancı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:
“Yağmur suyu kanallarımızın temizlik çalışmaları devam ediyor, bu gördükleriniz sadece bir noktada kanallarımızdan çıkanlar, yurttaşlarımızdan önemle rica ediyorum, yere ve kanalların içine değil çöplerimizi lütfen çöp bidonlarına atalım.”
 
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