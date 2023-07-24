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Su işleri Dairesi'nden halka: Su bilinçli ve tasarruflu kullanılmalı"

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Su işleri Dairesi'nden halka: Su bilinçli ve tasarruflu kullanılmalı"
Su İşleri Dairesi, KKTC geneli elektrik kesintilerinden dolayı TC’den KKTC’ye “Su Temin Projesi” kapsamında ve yerel kaynaklardan su sağlanan bölgelerde su sıkıntısı yaşandığını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, “Kesintilerin ne zaman son bulacağı bilinmemektedir” denildi ve şunlar kaydedildi:
“Elektrik sorunlarının giderileceği döneme kadar Halkımızın suyu bilinçli   ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”
 
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