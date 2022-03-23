Su için acil eylem planı çağrısı

Su kaynakları bakımından fakir ülkeler sınıfında yer alan KKTC'de, acil eylem planı ve su politikasının hayata geçirilmesi isteniyor



Birleşmiş Milletler’in (BM) aldığı kararla, 1993 yılı itibarıyla her 22 Mart günü "Dünya Su Günü" olarak kutlanıyor.

Az yağışlı ada ülkesi KKTC, su kaynakları bakımından fakir ülkeler sınıfında yer alıyor. KKTC, Ekim 2015’ten beri Türkiye’den deniz altından borularla taşınan suyla su sıkıntısını şimdilik aşmış görünüyor. Ancak uzmanlar acil eylem planı ve su politikası hayata geçirilmesi çağrısı yapıyor.

Ülkede ve dünyada su ile ilgili son istatistikler şöyle:



*Türkiye’den KKTC’ye borularla deniz altından su temin projesiyle yılda 75 milyon metreküp su ulaşıyor.



*KKTC’nin yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketimi 42 milyon metreküp. Bu miktarın ortalama 31 milyonu Türkiye’den gelen sudan, 11 milyonu ise yerel su kaynaklarından karşılanıyor.



*KKTC’de su temin edilen 17 gölet bulunuyor. Yağışlı geçen ocak ayının ardından, göletlerdeki su seviyesi kapasitenin yarısına ulaştı.



*Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 metreküp civarında. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 1.4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum, 2,3 milyar kişi ise sağlıklı suya hasret.



*Yaklaşık 30 yıl sonra su sıkıntısı çeken ülkelerin sayısı 54’e, insan sayısı da 3,76 milyara yükselecek



*Saniyede bir damla damlatan bir musluk yılda yaklaşık 6 ton su kaybına yol açıyor, sifon ise ortalama 8 ton suyu boşa harcıyor.



Öte yandan Makine Mühendisleri Odası, Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. İki yıl kadar önce Türkiye ile Kıbrıs arasındaki su ikmal hattının hasara uğradığının ve onarımı ciddi maliyet ve sürede yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, “Bu yaşanan tecrübeden sonra meydana gelebilecek benzer hasarların olumsuz etkisini asgari seviyede olmasını sağlamak için ek rezerv sistemler kurulmalı ve Geçitköy ana depolama sahasından bağlantısı olan borular ile düşük maliyetli yeni bölgesel rezervler inşa edilmelidir” denildi.

Açıklamada, bilinçli su tüketimini yaygınlaştırarak su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapılarak, “Su tasarrufu ve kaynakların korunması için tarımda bilimsel teknoloji destekli basınçlı ve otomasyon destekli sulama sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Su kaynaklarımızı koruyan, sürdürülebilirliğini temin eden acil eylem planı ve su politikası hayata geçirilmeli, arıtma tesislerinin hayata geçirilmesine acilen öncelik verilmelidir.” ifadelerine yer verildi.



