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Su faturaları üç katına çıkacak

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Belediyeler, vatandaşlara ulaştırdığı suyun ton fiyatına neredeyse 3 kat zam yapmayı planlıyor

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Su faturaları üç katına çıkacak
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Türkiye’den ülkeye gelen ve devletin belediyelere sattığı suyun ton fiyatı 2,3 TL’den 7 buçuk TL’ye yükseliyor.
Lefke Belediyesi, su fiyatını şimdilik sabit tutacağını duyururken, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde (LTB) tonu 6,5 TL olan su fiyatı 18,30 TL'ye çıkacak.
Belediyeler, vatandaşlara ulaştırdığı suyun ton fiyatına neredeyse 3 kat zam yapmayı planlıyor.
Birçok belediye hazırladıkları tüzükleri yetkili makamlara iletirken, bazı belediyeler ise henüz yeni su fiyatlarını belirlemedi. 
BELEDİYELERİN TON BAŞINA SATTIĞI MİNİMUM SU FİYATLARI
BELEDİYE İSMİ MEVCUT SU FİYATI (Ton başına) ZAM ORANI (%) ZAMLI SU FİYATI (Ton başı)
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 6,5 TL %281 18,30 TL
Gazimağusa Belediyesi  6,5 TL %250 16,28 TL
Girne Belediyesi 6,5 TL %83 11,90 TL
İskele Belediyesi 4 TL %325 13 TL
Güzelyurt Belediyesi 5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Lefke Belediyesi  7 TL %0 7 TL
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 5 TL %260 13 TL
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 8 TL %187 15 TL
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 4 TL %350 14 TL
Mesarya Belediyesi 4,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Erenköy-Karpaz Belediyesi  8 TL %187 15 TL
Çatalköy-Esentepe Belediyesi 4,5 TL %300 13,5 TL
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Alayköy: 4 TL/Gönyeli: 12 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Yeniboğaziçi Belediyesi 8 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Dikmen Belediyesi 6,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
Beyarmudu Belediyesi 4,5 TL %78 8 TL
Tatlısu Belediyesi 3,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi
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