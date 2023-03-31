Su faturaları üç katına çıkacak

Belediyeler, vatandaşlara ulaştırdığı suyun ton fiyatına neredeyse 3 kat zam yapmayı planlıyor

BELEDİYE İSMİ MEVCUT SU FİYATI (Ton başına) ZAM ORANI (%) ZAMLI SU FİYATI (Ton başı) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 6,5 TL %281 18,30 TL Gazimağusa Belediyesi 6,5 TL %250 16,28 TL Girne Belediyesi 6,5 TL %83 11,90 TL İskele Belediyesi 4 TL %325 13 TL Güzelyurt Belediyesi 5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Lefke Belediyesi 7 TL %0 7 TL Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 5 TL %260 13 TL Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 8 TL %187 15 TL Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 4 TL %350 14 TL Mesarya Belediyesi 4,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Erenköy-Karpaz Belediyesi 8 TL %187 15 TL Çatalköy-Esentepe Belediyesi 4,5 TL %300 13,5 TL Gönyeli-Alayköy Belediyesi Alayköy: 4 TL/Gönyeli: 12 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Yeniboğaziçi Belediyesi 8 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Dikmen Belediyesi 6,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi Beyarmudu Belediyesi 4,5 TL %78 8 TL Tatlısu Belediyesi 3,5 TL Belirlenmedi Belirlenmedi

Türkiye’den ülkeye gelen ve devletin belediyelere sattığı suyun ton fiyatı 2,3 TL’den 7 buçuk TL’ye yükseliyor.Lefke Belediyesi, su fiyatını şimdilik sabit tutacağını duyururken, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde (LTB) tonu 6,5 TL olan su fiyatı 18,30 TL'ye çıkacak.Belediyeler, vatandaşlara ulaştırdığı suyun ton fiyatına neredeyse 3 kat zam yapmayı planlıyor.Birçok belediye hazırladıkları tüzükleri yetkili makamlara iletirken, bazı belediyeler ise henüz yeni su fiyatlarını belirlemedi.