Su faturaları üç katına çıkacak

Lefke Belediyesi, su fiyatını şimdilik sabit tutacağını duyururken, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde (LTB) tonu 6,5 TL olan su fiyatı 18,30 TL'ye çıkacak.
Belediyeler, vatandaşlara ulaştırdığı suyun ton fiyatına neredeyse 3 kat zam yapmayı planlıyor.
Birçok belediye hazırladıkları tüzükleri yetkili makamlara iletirken, bazı belediyeler ise henüz yeni su fiyatlarını belirlemedi.
BELEDİYELERİN TON BAŞINA SATTIĞI MİNİMUM SU FİYATLARI
|BELEDİYE İSMİ
|MEVCUT SU FİYATI (Ton başına)
|ZAM ORANI (%)
|ZAMLI SU FİYATI (Ton başı)
|Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
|6,5 TL
|%281
|18,30 TL
|Gazimağusa Belediyesi
|6,5 TL
|%250
|16,28 TL
|Girne Belediyesi
|6,5 TL
|%83
|11,90 TL
|İskele Belediyesi
|4 TL
|%325
|13 TL
|Güzelyurt Belediyesi
|5 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Lefke Belediyesi
|7 TL
|%0
|7 TL
|Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi
|5 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Geçitkale-Serdarlı Belediyesi
|5 TL
|%260
|13 TL
|Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi
|8 TL
|%187
|15 TL
|Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi
|4 TL
|%350
|14 TL
|Mesarya Belediyesi
|4,5 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Erenköy-Karpaz Belediyesi
|8 TL
|%187
|15 TL
|Çatalköy-Esentepe Belediyesi
|4,5 TL
|%300
|13,5 TL
|Gönyeli-Alayköy Belediyesi
|Alayköy: 4 TL/Gönyeli: 12 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Yeniboğaziçi Belediyesi
|8 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Dikmen Belediyesi
|6,5 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi
|Beyarmudu Belediyesi
|4,5 TL
|%78
|8 TL
|Tatlısu Belediyesi
|3,5 TL
|Belirlenmedi
|Belirlenmedi