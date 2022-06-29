Stewart’a Maraş ve mülteci şikayeti

Rum lider Anastasiadis, BM diplomatı Stewart’la görüşmesinde Türk tarafının Maraş’taki faaliyetlerini gündeme getirdi, sundukları GYÖ’lerin reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve kaçak mülteci göçü konusuna değindi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki gün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’le gerçekleştirdiği görüşmede, “kapalı bölge Maraş ve kaçak mülteci” konularını gündeme getirdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Güven Aranıyor – Başkan Maraş ve Mülteciler Konusunu Stewart’ın Gündemine Getirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü yazdı.

Stewart’ın ziyaretinin, BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporunun hazırlanması çerçevesinde gerçekleştiğini belirten gazete, Stewart’ın görüşmede, “iki toplumun insanları arasında güvenin oluşturulmasının gerektiğine” vurgu yaptığını aktardı.

Anastasiadis’in görüşmede, Türkiye ve KKTC’nin kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirdikleri faaliyetleri gündeme getirdiğini ve Kıbrıs Rum tarafı olarak sundukları Güven Yaratıcı Önlemlerin reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktaran gazete, Anastasiadis’in ayrıca, kaçak mülteci göçü konusuna da değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Yeşil Hattan Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mültecilerin yüzde 95’inin Türkiye’den geldiklerini, bu durumun da Türkiye’nin kaçak göç unsurunu kullandığını gösterdiğini iddia etti.



