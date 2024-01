Stelios Vakfı iki toplumlu işbirliğini ödüllendirmeyi sürdürüyor

Sir Stelios Haji-İoannou Kıbrıs’ta 14 yıl önce başlattığı İki Toplumlu Girişimciliği Teşvik etmeyi bu yıl da sürdürüyor.Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024 için başvurular, 29 Ocak 2024 ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın kurucusu ve başkanı, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı ve sahibi Sir Stelios Haji-İoannou Kıbrıs’ta kalıcı bir barışı teşvik amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü “ İki Toplumlu Girişimciliği Teşvik” ödüllerinde bu yıl da iki yerel işletmeden oluşan 10 takımdan 20 girişimcinin her birine 10.000 euro nakit ödül verecek. Ödüllerin toplam tutarı 200 bin euro olacak.Kıbrıs’ta 2009 yılında başlayan ve kurumsal bir yapıya ulaşan Kıbrıslı Rum ve Türk iş faaliyetlerine odaklı ‘ Stelios İki Toplumlu Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ bu yıl verilecek 200 bin euro ile birlikte toplamda 4 milyon 390 bin euroya ulaşacak.Stelios İki Toplumlu Ödülleri için dün başlayan başvurular 15 Mart 2024’e kadar yapılabilecek. İlgilenen takımlar, Stelios Hayırsever Vakfı’nın websitesi (www.steliosfoundation.com.cy) üzerinde ilgili bağlantıya tıklayarak ve başvuru formunu indirerek başvuruda bulunabilirler. Doldurulan form, [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.Başvuru yapmak isteyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım ortağının işletmesinin, yıllık cirosu en az on bin avro olması ve kendisi dışında en az bir çalışanı olması gerekiyor. Başvuruya, her iki toplumda işbirliği yapıldığını gösteren belgeler eklenmelidir.Daha önceki yıllarda, Kıbrıs’ta yapılmış olan Stelios Ödüllerine başvuranlar veya kazananlar da mali kriterleri karşılamaları koşuluyla bu yılki ödüllere tekrar başvurabilirler.Stelios İki-Toplumlu İşbirliği Ödülleri Töreni, 18 Nisan 2024 de Stelios Hayırsever Vakfı’nın, Lefkoşa'daki, 5 Markou Drakou Caddesi'nde bulunan Merkez Binası’nda gerçekleşecek.İki Toplumlu Ödüllere atıfta bulunan Sir Stelios Haji-Ioannou’nun değerlendirmesi şöyle:"Rum Kıbrıslılar ile Türk Kıbrıslılar arasındaki işbirliği, iki toplum arasındaki güven ilişkilerini geliştirir ve güçlendirir. Bizim desteğimizle geliştirilen ortak faaliyetler, adanın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra ortaklıkların ve kooperatiflerin oluşturulmasına da katkı sağlar." LhaKar amacı gütmeyen Stelios Hayırsever Vakfı'nın amacı, Sir Stelios Haji-Ioannou'nun faal olduğu Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık ve Monako'da, topluma katkıda bulunarak hayırsever faaliyetleri desteklemektir.Stelios Hayırsever Vakfı'nın önemli faaliyetleri arasında, İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri, Genç Girişimcilik Ödülleri ve kazananlara verilen nakit ödüllerle birlikte binlerce kişiye gıda sağlayan "Kalpten Gıda" girişimi bulunuyor.Vakıf aynı zamanda, zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan binlerce insana finansal destek sağlamanın yanı sıra, dezavantajlı gruplara ve ciddi felaketlerden etkilenenlere maddi yardım sunmakta ve gençlerin üniversitelere devam etmeleri için burs desteği veriyor