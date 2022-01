Stelios, toplam 200 bin Euro ödül verecek

Stelios İki Toplumlu Ödülleri’nde, 10 takımı oluşturan 20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimci, işbirlikleri için toplam 200 bin Euro almaya hak kazanacak

Stelios İki Toplumlu Ödüllerin 12. yılında, 10 takımı oluşturan 20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimci, işbirlikleri için toplam 200.000 Avro almaya hak kazanacak. Ödüller Nisan 2022 de hak sahiplerine verilecek.Bu yıl, Haji-Ioannou, iki toplumlu işbirliklerini 20.000 Euro'luk nakitle ödüllendirecek (2 kişilik ekipte, kişi başı 10.000 Avro). Her takımda bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum girişimci yer alacaktır. Girişimciler, yapmış oldukları işbirliğinin tüm adanın ekonomisine fayda sağlayacağını gösterebilmelidir. 2022’deki toplam ödül miktarı 200 bin Avro’dur. Toplam ödül miktarı 10 takım için 200 bin avro olup her bir takım, 20.000 Avro kazanacak.)"Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri", ilki 2009 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen İki Toplumlu Ödüllerin onikincisidir. Ödüller, 2020 ve 2021 yıllarında, pandemi nedeniyle iptal edilmiş ve ödül yerine adadaki Covid-19 mücadelesinde ön safhalarda mücadele eden hastane personeline “teşekkür” amacıyla bağış yapılmıştı.Stelios Hayırsever Vakfı tarafından verilen 2009 yılından bu yana iki toplumlu ortaklıklara verilen ödüllerin toplam değeri 3.990.000 Avro'dur (bu rakama bu yılki 200.000 Avro’luk ödül de dahildir).Pandeminin yol açtığı olağanüstü koşullar nedeniyle, seyahat ve yüz yüze görüşme ihtiyacını azaltmak için, başvuru süreci çoğunlukla Zoom platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek. İlerleyen aylarda, bazı kısıtlamaların ne derecede kaldırılacağı belli olmadığı için, ödül töreni Zoom platformu üzerinden, Stelios Haji-Ioannou’nun katılımıyla 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.“Girişimciler, ilerici ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, iki toplumlu işbirlikleri ve ortak ticari faaliyetleri ile, mevcut olan zorlukların üstesinden geliyorlar. Bu yıl köklerimize geri dönüyoruz. Sadece girişimcilerden oluşan takımlara, kişi başı 10.000 Avro verilecek olup, iki toplumlu ortaklık yapan girişimcileri ödüllere başvurmaya davet ediyoruz. Tüm bu girişimciler yapmış oldukları ortak girişimleriyle, adada kalıcı bir barışa destek oluyorlar” ifadesi ile, bu yılki yarışmanın amacına dikkat çekti.Başvuru yapmak isteyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım ortağının işletmesinin, her birinin yıllık cirosu en az beş bin avro olması ve kendisi dışında en az bir çalışanı olması gerekmektedir. Başvuruya, her iki toplumda işbirliği yapıldığını gösteren belgeler eklenmelidir. Daha önceki yıllarda, Kıbrıs’ta yapılmış olan Stelios ödüllerine başvuranlar veya kazananlar da mali kriterleri karşılamaları koşuluyla bu yılki ödüllere tekrar başvurabilirler.