Stelios Ödülleri’ni kazananlar açıklandı

“2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri"nde; 10 iki toplumlu takıma 10.000 Euro’luk nakit ödülleri takdim edildi



“2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri” kapsamında 10 Kıbrıslı Türk ve 10 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 10 iki toplumlu takıma ödülleri dün takdim edildi.

10.000 Euro’luk nakit para ödülleri, Stelios Haji-Ioannou tarafından verildi.

Bu yıl 58 takım olmak üzere toplam 116 katılımcının başvuruda bulunduğu ödüllerde, toplam 200,000 Euro’luk nakit ödül verildi.

Zoom’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Stelios Haji-Ioannou, kazanan 10 takımı ve katılımcıları tebrik etti.

Kazananların %50'sinin daha önceki yıllarda iki toplumlu ödüllü yarışmalara başvuru yapmış ve ödül almış olmalarının çok sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Sir Stelios Haji-Ioannou, "Bu durum iki toplum arasındaki iş birliğinin Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ödüllerde, 2009’dan bugüne bu yıl da dahil olmak üzere katılımcılara toplam 3.990.000 Euro takdim edildi.

devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Alfabetik sıralamaya göre kazanan on takım:

Alexandros Philippides – Hasan Siber: Zeytin Yetiştiricileri, 2007’de tanıştılar.

Andreas Andreou - Emre Serdar: Alüminyum Doğrama. 2015’de tanıştılar.

Emre Serdar, 2018’de de ödül almıştı.

Charalambos Leonidou – Hasan Ekingen: Lefkara işi ustaları. 2003’te tanıştılar. 2016’da da ödül almışlardı.

Christos Marangos – Mine Yücel: Pazar araştırma hizmetiyle ilgileniyorlar. 2003’te tanıştılar.

Elena Christou – Kadir Yorgancıoğlu: Sıhhi Tesisat Malzemeleri Ticareti

2014’te tanıştılar. 2018’de de ödül almışlardı.

Ioannis Papadikos – Hüseyin Yavuzkurt: Balıkçı. 2005’te tanıştılar. Ioannis 2018’de de ödül almıştı.

Kyriakos Platrites – Cafer Potinci: Medflora Müzesi kurucuları. 2002’de tanıştılar.

Panagiotis Nicolaou – Barış Mustafa Toprakçı: Geleneksel Taş Tüccarları. 2004’te tanıştılar.

Steven Stavrou – Burak Doluay: Kıbrıslı Girişimciler için bir iletişim platformu oluşturdular. 2016’da tanıştılar. Burak Doluay, 2019’da da ödül almıştı.

Yioula Papakyriakou – Mariam Gökçebağ: Lavanta Ürünleri Üreticileri. 2012’de tanıştılar.

