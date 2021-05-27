St. Hilarion’da dev organizasyon

Dünyaca ünlü DJ Kölsch, Saint Hillarion’da canlı yayın performansı sergileyecek

31 Mayıs Pazartesi günü Kıbrıs’ın muhteşem Saint Hilarion kalesinde özel bir canlı gösteri yapılacak.Dünyanın en meşhur DJ'lerinden, yüzbinlerce takipçisi olan Kölsch, Kuzey Kıbrıs'tan canlı yayın performans sergileyecek.TİKA’nın katkıları ile 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı saat 19:00 itibarı ile Youtube'da milyonlarca izleyicisi olan CERCLE kanalında adamızın en önemli tarihi varlığı Saint Hillarion kalesinden DJ KÖLSCH ‘ün yapacağı performans canlı yayın sonrası da sosyal medya platformlarında KKTC tanıtımına uzun süre katkı sağlayacak.Gösteri saat 19:00’da UTC+ 3’ da canlı olarak yayınlanacak.