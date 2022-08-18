St. Hilarion’a restorasyon için ihale

St. Hilarion Kalesi’nde 3 Mart 2021’de çıkan yangında hasar gören bölümlerin restorasyonu için ihaleye çıkıldı





Kıbrıs’ın en önemli tarihi ve turistik kalelerinden biri olan St. Hilarion Kalesi’nde 3 Mart 2021’de çıkan yangında hasar gören bölümlerin restorasyonu için ihaleye çıkıldı.

Merkezi İhale Komiyonu’nun yayımladığı ihale ilanına göre, I., II. ve III. sınıf yapı karnesi almış müteahhitlerin katılabileceği ihaleye son teklif verme tarihi 14 Eylül Çarşamba saat 10.00.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değerin KDV hariç 1 milyon 954 bin 847,14 TL olduğu ihale için bilgi ve şartnameler, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 1950 TL+KDV karşılığı makbuz karşılığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden 2 Eylül saat 14.00’e kadar temin edilebilecek.

Girne ilçesi sınırlarında Beşparmak dağlarında yer alan tarihi St. Hilarion Kalesi'nde geçen yıl 3 Mart’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, kalenin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölüm büyük hasar görmüştü.

Beşparmak dağlarının kuzey eteklerinde inşa edilmiş bir yapı olan St. Hilarion Kalesi 700 metre yükseklikte yer alıyor. 480 basamakla tırmanılan kaleden Girne’ye kuşbakışı bakılabiliyor.

Kantara ve Bufavento Kaleleri gibi St. Hilarion Kalesi de adayı Arap akınlarına karşı korumak amacıyla inşa edilen kalenin inşa tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte kalenin adına ilk kez 1191'in kayıtlarında rastlanıyor.

Üç ayrı bölümden oluşan St. Hilarion Kalesi’nin en alt bölümde yer alan ana girişi koruyan savunma yeri Bizanslılar tarafından 11.Yüzyılda güçlendirildi. Aşağı bölüm atlar ve askerler için kullanılmaktaydı. Orta bölümde, kralın sarayı, mutfak ve kilise yer alıyor. Bu bölümde bir de su deposu bulunur. Yukarı Kalenin girişinde bir Lüzinyan Kapısı vardır. İki zirvenin ortasında ise bir avlu bulunuyor. Soylular doğu bölümünde ikamet ederler, mutfak ve diğer gündelik odalar ise batı bölümünde yer alırdı. Kraliyet konutunun ikinci katında bulunan Kraliçe Penceresi'nden (gotik tarzda oyulmuş bir pencere) çevrenin panoramasın doyumsuzdur. En üstteki bölümde ise Prens John kulesi yer alıyor.

Kale, 1995'te çıkan büyük Beşparmak Dağları yangınında da zarar görmüştü..

