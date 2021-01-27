Spor salonunda vaka

Lefkoşa’daki VIP Sports Club spor salonunda, bir eğitmenin koronavirüs testi pozitif çıktı





Lefkoşa’da faaliyet gösteren VIP Sport Club eğitmenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

VIP Sports Club, çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor salonunun kapandığını sosyal medya hesabından duyurdu. VIP Spor Club “Sağlık Bakanlığımıza gereken açıklama yapılmış olup bu zaman zarfında spor salonumuz bir süre kapalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

VIP Sport Club’ın açıklaması şu şekilde:

“20.01.2021 tarihinde devlet laboratuvarında Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç alan ve sabah 06:00 -12:00 vardiyasına çalışan eğitmen personelimizin 24.01.2021 tarihinde semptom göstermeye başlamasından sonra kendini izole edip karantina altına almıştır. 25.01.2021 tarihinde yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığımıza gereken açıklama yapılmış olup bu zaman zarfında spor salonumuz bir süre kapalı olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.”



