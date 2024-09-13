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“Sözümüzü sonuna kadar tutacağız”

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Şampiyon Melekler eğitim kampüsü mimari yarışmasının protokolü imzalandı

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“Sözümüzü sonuna kadar tutacağız”
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Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için yapılacak eğitim kampüsünün mimari yarışmasının protokolü dün imzalandı.

“Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü Ulusal Mimarı Yarışması Protokolü”,  Milli Eğitim Bakanlığı, KTMMOB ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında imzalandı.

İmza töreni öncesinde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Şampiyon Melekler’imizi öldürdüler, onların adaleti için hep birlikte mücadele ediyoruz.” diyerek başladığı konuşmasında, salonda bulunan herkesin verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olduğunu ifade etti

Karakaya,  Şampiyon Melekler’e öncelikle adalet sağlamak, sonrasında da adlarını ve anılarını yaşatmak  için söz verdiklerini  belirterek, 19 aydır yılmadan hep birlikte mücadele ettiklerini, gelinen  noktada Gazimağusa’ya bir eğitim kompleksi yapmanın ilk adımını protokolle attıklarını söyledi.

Karakaya, “Her anımızda onlar var, Her şeyi onlar için yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz, Mücadelemizi hep birlikte  son noktaya kadar sürdüreceğiz,  gerçek adalet sağlanacak. Onların adları, anıları Kıbrıs’ta  ve tüm dünyada yaşayacak. Onlara söz verdik. Onlar bizi hak ediyorlar. Yanımızda olmaları gerekiyordu fakat bizden alındılar. Sözümüzü sonuna kadar tutacağız.” dedi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da,  Şampiyon Melekler ile ilgili birlik ve beraberliğin ilk günden beri devam ettiğini belirtti.

6 Şubat depreminden sonra kendilerini en çok teselli eden konunun birlik ve beraberliğin çok güçlü devam etmesi olduğunu kaydeden Uluçay, Başbakan Ünal Üstel’e özellikle bu konuda teşekkür etti

Başbakan Ünal Üstel de, yaşanılan acıda halka  “çocuklarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız” sözünü verdiklerini  o sözün gereği olarak bugün bir  masada Şampiyon Melekler için eğitim kampüsü yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kamuoyuna, Şampiyon Melekler’i unutmayacakları ve unutturmayacakları yönünde söz verdiklerini söyleyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1960-1974 arasında gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği burada bir kez daha gösterdiğini  söyledi.

Şampiyon Melekler ile ilgili hukuk sürecinin devam ettiğine işaret eden Başbakan Üstel, Adıyaman’daki hukuk sürecini birlik ve beraberlik içerisinde takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ülkeyi ziyaret eden Türkiye’nin üst kademe yöneticilerine de konuyu zaman zaman aktardıklarını vurgulayan Üstel, “Bu konularda ne kadar hassas olduğumuzu, adaletin bir an önce  tecelli etmesini beklediğimizi kendilerine aktardık. Hatta geçen hafta ülkeyi ziyaret eden  Cevdet Yılmaz da kendi ağzından bu konuyu ifade etmiştir.” dedi.

Süreci yakından takip edeceklerini yineleyen Üstel, bir yandan da ülkede çocuklar için  önce anıt,  sonra da eğitim kompleksi olmak üzere anılarının yaşatılması için  güzel eserler yapacaklarını ifade etti.

Üstel, kompleksi birlik ve beraberlik içerisinde süratli bir şekilde  ülkeye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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