“Söylemler, yargı bağımsızlığını zedelemeye yönelik”

Barolar Birliği, Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar, Meclis Başkanı ve bazı milletvekilleri tarafından dile getirilen saptamaların anayasal sınırı ve eleştiri boyutunu aştığını vurguladı



Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen 2 aylık hapislik cezasına ilişkin yapılan yorumlara atıfta bulundu, bu konuda “Mahkemelerin Bağımsızlığı” maddesinin ihlâl edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Esendağlı şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu üyeleri, meclis başkanı ve bazı milletvekilleri tarafından dile getirilen saptamaların yukarıdaki anayasal sınırı ve eleştiri boyutunu aştığını endişe ile gözlemlemekteyiz. Mahkeme kararının ardından; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “yetkili mercilerin gereken adımları atacağına inanmaktayım”, Başbakan Ünal Üstel’in “bu çifte standart yaratan durumun ortadan kaldırılması için hükümetimiz gereğini yapacaktır”, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin “büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettiğimiz bu hadisenin bir an önce son bulması ve Sayın Özkurt’un yeniden özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “bu durum hakimlerimizin seçilmesindeki kriterler konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir”, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Türkiye KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar olarak algılandı” şeklinde basına yansıyan sözleri, demokrasi ve hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri olan yargı bağımsızlığı ilkesine aykırıdır ve yargı bağımsızlığının vatandaşlar lehine sağladığı büyük güvenceyi sarsmaya ve/veya zedelemeye yöneliktir. Bu gibi söylemlerin, ifade özgürlüğü çatısı altında değerlendirilemeyeceği de açıktır.

Unutulmamalıdır ki yargı bağımsızlığına ve yargıç güvencesine bu ülkede yaşayan herkesin ihtiyacı vardır ve bunu gözetip kollamak herkesten önce seçilmiş siyasetçilerin görevidir.

