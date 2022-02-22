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Söylemez nasıl kaçtı?

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Söylemez nasıl kaçtı?

 
Falyalı suikastı soruşturması kapsamında Türkiye’de gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in, olaydan 8 saat sonra kiralık araca binerek KKTC Havaalanı'ndan İstanbul’a gittiği belirlenmişti.
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, konuyla ilgili şöyle dedi:
 “Cinayet zanlısı olarak Türkiye’de halen tutuklu bulunan bir kişinin, olay gecesi Havaalanı’ndan çıkış yaparak ülkeden elini kolunu sallayarak kaçtığı yönünde de haksız eleştiriler yapılmaktadır.
Meydana gelen vahim olayın ardından, cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimiz, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır. 
Konu şahsın mesele ile bağlantısı olduğu belirlenmesinin ardından da, bilindiği üzere Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçilerek söz konusu şahsın Türkiye’de tutuklanması sağlanmıştır.”
 
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