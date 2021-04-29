Söylediklerimizden geri adım atmayız

BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde tüm tarafları bir araya getiren bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, neden iki eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını vurguladı

Cenevre’de BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında tüm tarafların bir araya geldiği toplantı yapıldı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığındaki toplantı, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Güney Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab katılımıyla düzenlendi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki BM binasında dün tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda KKTC’nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu.Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirten Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden 2 eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.Tatar, “Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabi ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjektürün ve şartların değiştiğini, ta 1960’lardan başlayıp Crans Montana’da olanlar, ondan önce Annan Planı’nda olanlar dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm, herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor” dedi.Açıklamasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.Rum basınında, Genel Sekreter’in 2 egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, “Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de dün bize birtakım şartların var olduğunu ama 2 tarafı biraraya getirmek için şartları zorladığını söyledi, bunu söylediğine göre herhalde birşey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur” şeklinde konuştu.Rum lider Nikos Anastasiadis yapılan görülmelerde, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edilmesini istedi.Anastasiadis’in yeni bir öneri sunmadığı, özellikle Türk tarafının beklentisi olan siyasi eşitlik konusuna girmediği öğrenildi.Anastasiadis iki bölgeli, iki toplumlu federasyon tezini yeniden gündeme getirdiği ifade edildi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldi.Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması" paylaşımında bulundu.Çavuşoğlu açıklamasında, "Federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattık. Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldiÇavuşoğlu, Anastasiadis ile böyle selamlaştı