"Soudjis’in korku salmak amacıyla göz altında tutuluyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), Kıbrıslı Rum Andreas Soudjis’in göz altında tutulmasıyla hem kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara hem de barış için mücadele eden herkese korku salmayı amaçlandığını savundu



TDP’den verilen bilgiye göre, Saudjis’in 14 gündür göz altında tutulduğu ancak aleyhinde herhangi bir suçlama getirilmediği, bunun kamu vicdanını yaraladığı, adalete olan güveni, toplumlar arasındaki ilişkiyi, ekonomik bağları sarsmakta, insan haklarının ihlal anlamına geldiği ifade edildi.







Açıklamada şöyle denildi:



“Dahası, güneyden kuzeye olan geçişlerdeki artışı durdurmak isteyen kesimlerin ekmeğine de yağ sürmektedir. Adalete erişim hakkı, bireylerin kökenine bakılmaksızın eşit davranılması prensibi, masumiyet karinesi, kurumlarımızın itibarı, toplumlar arası iyi ilişkiler ve hatta ekonomik bağlar kamu menfaatinin bir parçası değil midir?



Bir suç varsa mahkemeler bunun kararını verecektir. Fakat çözümsüzlük koşullarında kurulmaya çalışılan iyi ilişkilerin ve istikrarın ne kadar hassas dengeler üzerinde olduğu, risklerin ne kadar büyük olduğu yeniden görülmüştür. Dahası tamamen uydurma haberlerle, Andreas Soudjis’in hedef gösterilme tarzı hem kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara hem de barış için mücadele eden herkese korku salmayı amaçlamaktadır”







Açıklamada, akıllı telefon gibi kolaylıkla herkesin erişebileceği araçlar bahane gösterilerek, sırf Kıbrıslı Rum olduğu için Saudjis’in hedef gösterildiğini iddia edildi.