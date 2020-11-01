Sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni genel başkanını seçeceği kurultay dün yapıldı.
Pandemi gölgesinde yapılan kurultayda sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti.
Kurultayda alana girişte katılımcılara mini dezenfektanların dağıtılmasına karşın sosyal mesafenin hiçe sayıldığı gözlemlendi.
Seçmenler, salonun giriş kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Özellikle giriş kapısında adeta izdiham yaşandı.
Salonun girişine oy kullanmak için alınan onlarca üye dakikalarca bu dar ve havasız alanda bekletildi. Birçok üye "Bu salgın günlerinde bize reva görülen bu mu" diye duruma tepki gösterdi.
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