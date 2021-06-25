Çok merak ederim meclisde ülke sporunun geleceği ile ilgili ve gençliğin önünü açmak için herhangi bir konuşma veya çalışma yapan m.vekili var mi? Sadece secim zamanı kulüpleri gezmeyi bırakın artık. Önümüzdeki secimde inşallah ülke sporunu da konuşan bir m.vekili meclisde görürük.

(Ceran Tunalı)



Sandığa gitmeyeceklere!!!

Şimdiden yazayım,

“Farkında değilsin, ama sandığa gittin ve oyunu varoluşumuzu umursamayan, Anayasa, yasalar, Meclis İçtüzüğü, kurum ve kuruluşlarını yok sayan UBP’ye verdin”.

(Hüseyin Arca)



Memleketten ekonomik sıkıntıdan gaçan gaçana siyasilerde seçim derdinde kimsenin omurunda değil

(Mustafa Emiroğluları)





Haftalardır Bakanlar Kurulu tek bir karar almıyor. Ne bu ülkenin emekçisine, ne işletmesine yönelik. Üretenin daha da dibe itildiği, zaten vergi ödeyenlerin yükünün arttığı, kaçakla mücadele edilmediği gün gibi ortada. Kayıt altında olana zulüm var

Ekonominin önünü açacak, istihdamı artıracak, hayatı ucuzlatacak, dar gelirliyi rahatlatacak, demokrasiyi güçlendirecek, devlete aidiyeti artıracak, nüfus politikasını kontrol altına alacak, yaşamımızı ucuzlatacak tek bir karar yok. Anca hamaset…

Kurultay hesapları bitmedi… Adamcılık bitmedi… Seçim hesapları bitmedi… Partizanca istihdamlar bitmedi… Kişisel ikbal kavgaları bitmedi… İstihdamlar bitmedi… Hiçbir işe yaramayanların “danışman” ataması bitmedi. Utanan yok, sıkılan yok…

Haftalardır, “Halkın öz kuruluşu olan Kooperatif merkez bankası iştiraklerinden uzak durun” diyoruz. İlk operasyonu Koop Süt’te yaptılar. Kul hakkı yediler. Şimdi sırada Binboğa. Binboğa’ya 22 ya da 16 istihdam ne demek? Ne için?

Var olan personelin verimli çalışıp çalışmadığı tartışılırken, abuk sabuk, partizanlığa dayalı, üretimi artırmayacak, hayatı daha pahalı yapacak, sadece ve sadece olduğu yerde işe yaramayan partililerinizi oy versin, aday olsun diye istihdam etmek zulüm değil de nedir?

Sen Binboğa’nın maliyetlerini artıracaksın. Binboğa yemi pahalı satacak. Hayvancının girdi maliyetleri artacak. Süt fiyatı artacak, et fiyatı artacak. Bu mu? Aynen bu. Siz maliyetleri artırdıkça, bu halk daha pahalı tüketiyor. Halk düşmanısınız, kurumların katilisiniz

Yolda üç gemi geliyor. Biri akaryakıt getiriyor. Daha pahalı tüketeceğiz… Diğeri gaz hammaddesi getiriyor. Gaza da zam gelecek. Bir de yem gemisi var. O da yüzde 20 daha pahalı girecek piyasaya. Bunlarla uğraşacağınıza, anca kişisel ikbal, halkı düşünen var mı?

Düşünün, insanlar iş yapmak istiyor, devlet vergi toplamak. Çalışma Bakanlığı’nın aynı zamanda dijital hizmet verdiği site çöküyor. İşini mi yapacaksın, gidip veznede sıraya mı gideceksin. Ortada bakan yok, partisinde kim bakan olacak kavgası var. Reva mı?

(Hüseyin Ekmekçi)



"UBP'de genel başkanın kim olacağına UBP'liler karar verir" demiş Sn. Taçoy. Bu cümleyi kolej giriş sınavında aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır sorusunun doğru cevabı olarak kullanabiliriz...

(Göktürk Ötüken)



“Kendi kendine yeten ekonomi” sözü beni ekonomiden soğuttu. “Kendimiz” kimiz? Nüfusu belli olmayan bir yapı mı? Her gün artarak dağıtılan vatandaşlıklar mı? Vatandaşlıkları ve nüfusu sorgulamadan, ülkeye girişleri kontrol altına almadan “uzun vadeli ekonomik kalkınma planından” bahsetmek kulağa hoş gelse de içi boştur. Kimin ve kaç kişi için ekonomik plan? Samimiysek önce nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımı durdurulmalıdır.

(Hasan Ulaş Altıok)



Beton mikserleri yollara pisliklerini dökmeye devam ediyor. Bugün de eski DAÜ yolu ile Mağusa _ Lefkoşa çift şeritli yoluna çıkarken kavşağa beton artıklarını döktüler. Çevre dairesi ne yapıyor, karayolları dairesi mağusa bölge amirliği bu olanları görüp raporlama yapıyor mu? İlçelerdeki dairelerin amirlerinin görevi bölgelerdeki aksaklıkları tespit edip gereğini yapmak değil mi? Yıllardır yollarımızda hem çevre kirliliği gün geçtikçe artıyor hem de yol güvenliği daha kötüye gidiyor. Bölge amirlikleri görevlerini yapmalıdırlar, ama bizim ülkemizde alışılageldi bütün yükü siyasilere mal etmek. Bu konularda siyasilerin (Bakanların) , görevini yapmayanlara gerekli uyarıları yapmaları gerekmektedir.

(Metin Gültekin)

