Ünal Üstel'in öğretmenlerle ilgili olarak yaptığı açıklama kişisel bir gaftan öte bir zihniyetin yansımasıdır. Bu zihniyette sosyal devlet anlayışı yoktur. Eğitim, sağlık, güvenli bir yaşam, çevre ve mutlu bir toplum diye bir hedef göremezsiniz. Bu zihniyetin siyasetteki var oluş nedeni yandaşlar, patronlar ve menfaatleri için onursuz bir yaşamı kollamaktır. Görebildiklerimiz zaten yaşadıklarımızdır.

(Ahmet Billuroğlu)



Hükümet tam üç ay önce 24 Aralık 2020’de elektriği ucuzlatmak için “çalışma başlattığını” açıklamıştı. Dün takvim yaprakları 24 Mart 2021’i gösteriyordu ve hükümetten bir açıklama daha geldi: yakında elektriğe %15 zam geliyor. Soruyoruz Meclis’te, gelen cevap “gaza geçeceğiz”! Elektrik üretiminde gaza geçin geçmesine ama ucuzlatacağım diyerek popülizm yapıp gaza gelmeyin.

(Kudret Özersay)



Bir ülkenin en önemli gücü ve gelir kaynaklarından biri de yetişmiş insan gücüdür.

Öğretmenler toplumların manevi mimarlarıdır. Aile kucağından alıp hayata yetişmiş bireyler olarak verdikleri her öğrencinin yüreğine ve dimağına ektikleri bilgi, öğrenme azmi, barış, demokrasi, dayanışma, sevgi ve saygı tohumları ile toplumu var edenlerdir.

En büyük gelir kaynaklarından, en önemli güçlerimizdendirler.

Bu ülkenin geleceğinde en önemli unsurlardan birisi güçlü ve çağdaş eğitim sistemi, okullar ve öğretmenlerimizdir.

İyi ki varsınız

(Özlem Gürkut)



Hastanede yemek sorunu çözüldü. Bugünden itibaren “nöbetçi tüm sağlıkçılara” yemek çıkmaya devam edecek. Bunun için Sağlık bakanı Ünal Üstel dün akşam hastanede mesaiye kaldı. Ancak, dün yaşananlar, kalplerde yara izi bıraktı. Konunun tartışılması bile ayıp

Temaslı hemşireler var. Otel odasında yatmak yerine, diğer arkadaşları sıkışmasın diye pandemide görev almaya devam ediyorlar. Dışarı çıkamıyorlar, pozitif hastalar dışında kimseyle temas etmiyorlar. Dün, bu 14 kişiye dahi yemek verilmedi

İlgili şirket, “veremeyiz, şartnamenin dışına çıkamayız” dedi. Kimse de “e bu gece de cebinden al, sonra hallederiz” demedi. Başhekim Erol Uçaner devreye girdi, saat 21.30’da EZİÇ açıldı, iş insanı Mehmet Eziç 14 personele saat 21.30’da yemek ulaştırdı

Başbakana göre her şey yolunda. 3 ayda çok işler başarıldı. Ekonominin canlanacağını söyleyen başbakan, yeni sanayi bölgesi ve hastane temelinin atılacağını söyledi. Şöyle olur; seçime beş kala temeller atılır, istenen hükümet oluşmazsa inşaatlar devam etmez; alıştık

Türkiye ile Pfizer arasında aşı alım anlaşması yürürlükte. İlk etapta Türkiye’ye 750 bin aşı geldi. Çin’den de yüklü bir sevkiyat beklentisi ay sonu için geçerli. Nisan ayı başı, Mart sonu KKTC’ye de yüklü bir aşı sevkiyat beklentisi var. 20 binlere alıştık, 50 binler sevindirir artık…

(Hüseyin Ekmekçi)



Toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürme çabaları son derece tehlikeli bir oyundur. Herkesin ‘birbirini yemesi’ni istiyorlar. Toplumun en fazla ezilen kesimleri için dağılmak ve parçalanmak en büyük risktir. Zira her adımda bu kesimlerden bir şeyler daha istenecektir. Bugün emeklinin, yarın memurun, öbür gün esnafın, daha sonraki gün çiftçinin, hayvancının ekmeğini alacaklar önünden. Bu oyuna gelmemek gerekir.

(Sami Özuslu)



45 gün önce "Asgari ücrete zam yapamayız o zaman hayatı ucuzlatacağız" deyip marketçileri ve ithalatçıları pahalılığın sebebi ilan eden Arıklı. Şimdi elektriğe %15 zam yapıyor. Bunları tanıyın. Pahalılığın sebebi kimmiş görünüz! Halkla dalga geçen bu zihniyete oy vermekten vazgeçin.

BenYaptım Oldu diye mecliste bağıran zihniyete selam bile vermeyin.

(İlke Davulcu)