Sosyal Medya’da neler yazıldı?

Erkut Şahali (CTP milletvekili)
“Eğri gemi doğru sefer...
Yanlışıyla doğrusuyla bir yere geldik ve kapandık.
Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım! Yapmamız gereken, öncelikle hasta olmamak ve hastalarımızı iyileştirmektir.
Bu kapanma yetmeyecek belki ama çok değerli bir fırsattır.
Daha çok testle hastalığın seyrini belirlemek, aşılama programında yol kat etmek, sağlık personelinin ve servislerinin yükünü hafifletmek için paha biçilmez değerdedir bu kapanma...
Kapanalım, bir nefes verelim, bir nefes alalım.
Yaralarımızı sarmak için yine çalışacağız, yine uğraşacağız.
Ama önce hayatı yavaşlatalım, sağlıklı kalmayı başaralım.
Kendimizden başlayarak, bu ciddi sınavı hep birlikte başaralım.”
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Hüseyin Ekmekçi (Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)
“Başbakan işi gücü bıraktı, Mağusa'daki "denetimlere" odaklandı. Bırak, denetlemesi" gerekenler o işi yapsın. Denetim dediğiniz, "ceza kesme"... Gene maliyeye gidecek para.
Başbakan, "halkın cebine ne koyacak" bu dönemde?
Koluna ne zaman aşı vurulacak?
Test sayıları nasıl artırılabilir?
Bunlara odaklansın.
Birileri kapanmayı organize ederken, birilerinin de açılma için çalışması gerekiyor.
Açılma için çalışması gereken de başbakanlıktır, başbakandır...”
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Nazar Erişkin ( Kıbrıs Genç TV Genel Yayın Yönetmeni)
“Program bitince hafta sonu için hızlıca alışveriş yapıp, Pazartesi yine program için ayrılana kadar eve kapanma derdindeyim
Marketten hızlı çıkmak için uğraşırken, bir telefon görüşmesine tanık oluyorum:
-N’apayım kapanma var diye alışveriş, yeme içme... gel tabi kahve içeriz. 15 dakikaya evdeyim
diyor karşıdakine.
Geç alınmış kararları ya da yalpalamaları eleştirirken kendi payımıza düşeni de yapsak keşke... Kapanma kararının neden alındığını anlamadığımıza eminim artık.
Lütfen teması en aza indirip her birimiz tam kapanalım!!
Aksi hepimizi tehlikeye atıyor.
Herkese sağlıklı günler dilerim”
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Ayşemden Akın (Gazeteci)
“Zor günlerden geçiyoruz. Herkesin morale ihtiyacı var. Sağlıkçılar toplumsal seferberlik çağrısı yapıyor, 63’teki gibi eldekini bölüşelim ve en fazla bir ay evde kapalı kalalım, durum ciddiden de ciddi, insanlar ölecek diyor.
İlk dalga teğet geçmişti şimdiki daha ciddi ancak bundan daha ciddi olan insandaki rehavet ve hükümetin dağınıklığı. Genç insanlar yoğun bakımda ve doktorlar sağlık kapasitesinin dolduğunu söylüyor.
Becerikli bir siyaset göremeyecek miyiz? Şimdi değilse ne zaman?!?
Ana muhalefetin Kriz Merkezi önerisi umarım bir an önce kabul görür ve muhtarına kadar herkes koordineli şekilde çalışarak bu dalga atlatılır.
İyi haberlerini bekliyoruz!”
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Mehmet Ekin Vaiz (reklamcı ve yönetmen)
“Şimdi kapanma 21 gün olacaksa bu işin mali tarafı nerden bulunacak konusu gündemde. Sadece kamu maaşlarına kesinti ile bu iş olmaz. Vesile ile bir servet ve varlık vergisi yasası geçirin. 10 Milyon Sterlin arazisi olan adam, 50,000 Stg vergi öderse şikayet etmesin örneğin. Tapu kayıtları bence varlık vergisi için en objektif veri tabanı. Gücü olan vergisini ödesin ki tüm ülke düzlüğe çıkınca gene kazansın. Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’ta ekonomik kriz çıktığı zaman 100,000 Euro’luk mevduatın üzerine el koymuşluğu da var diye hatırlıyorum. O da bir model. Tabi bu işi mecliste oy birliği ile yapmak lazım. Bildiğim kadarıyla bu konuda Kudret Akay’ın ve Bağımsızlık Yolu’nun
ayrı ayrı varlık ve servet vergisi önerileri var. Başlangıç için somut bir zemin teşkil edebilir. Mecliste niyet varsa tabi.”
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Mert Beysoydan (Cumhurbaşkanlığı personeli)
“Yani artık asaplarımız bozulmak üzere. bir kesim akıl yoksunu yüzünden aylardır evimizde kapalı kaldık, aç kaldık, depresyonda kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. evet bu dışarı çıkmamayı anlamayan bir kesim davar yüzünden. lakin anlamadığım birşey var. Neden polis devriye gezip çatır çatır yüklü cezalar kesmiyor. mesela 3 asgari ücret. mamurlatsın gendilerini. Evet o kadar yüksek derim cezayı. zaten ekonomik sıkıntımız var bir katkı olur ekonomiye. Şimdi çıkıp da "aman sen da, bu kadar yüksek ceza olmaz" diye çıkıp dırdırlanıp ahlak hocalığına soyunmayın artık, tokuk. Bırakmayın dünyanın sonunu salaklar getirmesin. Polisler hükümet inanın bana aşıdan daha etkilidir ceza. insan ceza ve korku ile terbiye olan bir yaratıkdır. bak zamanın da ödül diye cenneti ceza diye da cehennemi uydurdular kaç senedir çalışır.”
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Yurdakul Cafer (BRT personeli)
Alemin eşeği biz. Enayi gibi bir avuç sağduyulu insan olarak evde kalarak Covid'i yenebileceğimizi inanıyoruz. Bir taraftan bazı otellerin hala daha müşteri kabul ettiği haberleri...diğer taraftan evimizin yan tarafından bulunan maskesiz ve sosyal mesafesiz çocuk kalabalığı. Kim kime dum duma...Yetkililer de çıkıp insanlara da sürekli çağrıda bulunsun.
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Devrim Barçın (ekonomist-aktivist)
“İş insanları, pandemi öncesi vergisini öderse tam kapanma sorun olmaz.
Vergi Listesinde yer almak o verginin ödendiği anlamına gelmiyor dostlar.
Lütfen bu ayrıma dikkat edin artık!
Vergi Dairesi de lütfen artık, beyan edilen rakamları değil beyanlara binaen ödenen vergileri yayınlasın da bu halk da ilk 100’deki kaç kişi, kaç şirket vergisini ödedi görsün. Milyar TL'ler dostlar Milyar TL”
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Mahmut Anayasa (yazar)
“Sağlık Bakanı Üst Kurul ile aynı doğrultuda "Bir hafta yetmez, 21 gün kapanmamız lazım" der, Başbakan çıkar "Yedi gün" açıklar...
Bakanlar Kurulu hiç karışmasa ve bu işi Sağlık Üst Kurulu ile Ali Pilli'ye bıraksa bir netice alınacak, ama Saner ile Arıklı ister hükümetçilik oynasın, oysa bu halkın ensesinde andrez oynarlar...
Ben Pilli'nin yerinde olsam istifa eder, halka da çıkar doğruları açıklarım, onlar da ne halt yerse yesin...
Bırakın bilim halletsin bu işi yahu.”