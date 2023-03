Sosyal medya

“Çocukları çadırda eğitim alanına sokmak gerçekten akıl alır gibi değil, geçici olarak düzenlenebilecek hiç ama hiç mi bina kalmadı? Neredeyse her yanı görkemli rezidanslarla çevrili bir şehirde çocuklara çadır altında eğitim vermek. Pes doğrusu”Yazsam dert. Yazmasam zulum.Dün neye önem verilmişse bu gün de ona önem verirler.Dün neyi sorgulamışlarsa bu gün de onu sorgularlarOysa bir ülkede en değerli varlıktır çocuklar. Onlar gelecektir, umuttur, nimettir, haktır, hukuktur. Varlıkları, her şeyin üstündedir.“Elleri çizilse, dünyayı ayağa kaldırır anneler babalar.Onlar “çocuklarının” sağlığı mutluluğu ve en az kendilerinin önemsediği kadar ,başkalarının da “önem” vermelerini beklerler insanlıktan .En çok da devletten.Çünkü her çocuk, doğduğu ilk andan itibaren, ola ki ailesinden zarar görür düşüncesiyle dahi, devletin himayesindedir.Anneden Babadan önce, onların sorgulaması ,didik didik etmesi nedeni, niçini sorgulamalı .Nerdedir nasıl bir yerdedir.Önce Devlet bilmeli. Çünkü çocuklar önce devlete emanettir .Dün neye önem verilmişse bu gün de ona önem verenler, şimdi çocuklarımıza çadırı layık gördü.Oysa ,yardım edin sesleriyle Dünya ayağa kalktı, ama burada o iş makineleri “Saygıdan” dahi olsun bir saniye susmadı. Belki hiç biriniz farketmedi, ya da oralı olmadınız oysa o inşaat tüm hızıyla devam etti.soran yok, sorgulayan yok, ikaz eden yok, eleştiren az. Eleştireni ayıplayan çoğunlukta.Peki ; siz çocuklarımıza neyi layık görürsünüz!Bir ülkenin en çok neyi varsa önemlidirOkulu, hastahanesi, yolları ve adaleti.İmkanları yok değil. Acizliktendir olmayan her şey. Mümkünatı yok değilİsraflarındandır her olmayan şey. Çünkü önem verilenin üstündedir gösteriş.“İtibarın” Tasarrufu olmaz diyen zihniyetlerin ,esiridir acizlikÇünkü niteliği değil niceliğine yararına değil, gösterişine.Önemine değil iş oladır her şey, ta ki çocuklar hırpalanana, ta ki aileler ayağa kalkana kadar. Hiç bir güç bir milletin önünde duramaz.Yeter ki önem sıranızı belirleyin. Ben onlar adına utanıyorumYa Siz !!!“Külliye parası ile okul yapılsın” diyenler bana samimi gelmiyor. O para senin değil.Külliye yapılmasın diyenler samimidir…“Türkiye külliye için vereceği parayı, deprem bölgelerine aktarsın” demek insanidir…Ama, hem senin olmayan bir parayla okul yapılmasını istemek, hem de Türkiye’deki insanların yaşadıklarını görmezden gelmek, samimi de değil, insani de değil.Yazıktır.3 kuruşu bir araya getirip, 5 okulu tımar edemedik.Üstüne de bir sürü önerimiz var; yine Türkiye parası üzerinden…Hem de insanlar Hatay’da kalacak çadır bulamazken…Tam “besleme” mantığı işte…1974 yılında İngiliz Üslerinde kurulan çadırlarda yaşarken İngiliz Üs Yönetimine karşı sık sık yaptığımız eylemlerde artık çadırlarda yaşamak istemediğimizi "Ne çadır,ne battaniye amacımız Türkiye" ..Ya da İngilizce olarak "Neither tents,nor blankets..Our aim is of Turkey." gibi sloganlarla duyurmaya çalışıyorduk.Yaklaşık 50 yıl sonra öğrencilerimizin çadırlarda eğitime tabii tutulması bana o gūnleri yeniden hatırlattı.. Geçici olarak bile olsa öğrencilerimizi eğiteceğimiz çadırdan başka bir çözüm bulamıyorsak zaten biz bitmişiz.“Okullarda Çadır tiyatrosu yerine depreme dayanıklı olduğu tespit edilen okullarda çocuklara sabahçı ve akşamcı olarak eğitim verseniz olmaz mıydı?Yani sabah o okulun öğrencileri öğlene kadar; sağlam olmayan okulun öğrencileri de öğleden sonra o okulda eğitim görsün.Bunu koordine etmek zor olmasa gerek”“Saray yapılmasına karşı değilim... Saray da yapılsın ama önce ülkenin tüm eksikleri giderilsin; okullar, hastaneler ve yollar ülke insanına yakışır hale gelsin... Sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri hak edilen seviyeye çıkarılsın... Sonra artık saray mı yaparsınız, yalı mı yaparsınız, kale mi inşa edersiniz sizin bileceğiniz iş... Her şey tamam olduktan sonra Ünal Aysal'ın da dediği gibi sarayınız da 'pastanın üstündeki çilek' olsun.”“Havalar ısınıyor. Kıbrıs'ın sıcağı malum. Çeşitli hastalıkları olan çocuklar var. KTOEÖS kaç yıldır okullardaki binaların güvenli olmadığını haykırıyor. Ama devlet büyüklerimiz bunu kendilerini yıpratma politikası olarak algıladı. Mağusa halkı yeterince üzgün ve yaralı. Bu insanların layık olduğu muamele bu mu?”“Gerçekten bu mu dur yani bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza layık görülen?”"Siyasi Tanıtma Giderleri" için 1.900.000 TLayıran ama çocuklara çadırda eğitimi reva gören Başbakan, tanıtım afişlerine de çadır dersliklerin resmini koysun. Daha çok ilgi çeker ve ülke siyasetini en iyi anlatan kare olur