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Sosyal Hizmetler Dairesi ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirecek

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Sosyal Hizmetler Dairesi ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Daireden yardım alan ailelerin çocuklarıyla ekonomik yönden ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettireceği bildirildi.
 
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 17 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak sünnetler için, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul edildiği belirtildi.
 
Başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına yapılacak.  Detaylı bilgi, 22 73 743 numaralı telefondan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilecek.
 
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