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SOS'den "Yol arkadaşım ol" kampanyası

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Sos Çocukköyü Derneği, “Yol Arkadaşım Ol” Kampanyası” Başlattı. Kampanyaya soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden destek verilebiliyor

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SOS'den "Yol arkadaşım ol" kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altında bakım ve destek gören çocuklar ve gençler için “Yol Arkadaşım Ol” kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyaya, soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden destek verilebiliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocukların ve gençlerin eğitim almalarına veya sağlıklı beslenmelerine destek, okula giderken cep harçlığına katkı, ihtiyaç olması durumunda sağlık hizmeti alınmasına yardım sağlanacağı kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yol Arkadaşım Ol” kampanyasına soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden destek verilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, detaylı bilgi için 225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan SOS Çocukköyü Derneği’ne ulaşılabileceği belirtildi.

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