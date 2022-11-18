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SOS Çocukköyü Derneği, çocuk ihmal ve istismarına karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı

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SOS Çocukköyü Derneği, çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişinin, olası durum sadece bir şüphe olsa bile ilgili kurumlara bilgi vermesi gerektiğini belirterek, toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı

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SOS Çocukköyü Derneği, çocuk ihmal ve istismarına karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, derneğin, 2009 ve 2015 yıllarında yayımladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarında çocukların yüzde 40’ının 6 veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği, yüzde 38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı, yüzde 38,6’sının sağlıksız beslendiği, yüzde 33,4’ünün sağlık problemi yaşadığı, yüzde 21,9’unun cinsel istismara uğradığı ve yüzde 28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiğinin görüldüğü belirtildi.

Verilerin ayrıca çalışmaya katılanların yüzde 25’inin çocuk haklarını duymadıklarını, yüzde 50’sinin bu hakları duyduklarını ancak ne olduklarını bilmediklerini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, araştırmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 50’sinin ise yaşadıkları mahallede çocuk haklarına önem verilmediğini belirttiği kaydedildi. Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği uzmanlarının, bu sayısal verilerin bugün daha da artmış olma olasılığını belirttiğine dikkat çekildi.

Çocuk haklarının korunması ve hak ihlallerinin azalması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğu vurgulanan Dernek açıklamasında, çocuk ihmali veya istismarı olduğu düşünülen şüpheli bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceği konusunda bilgi verildi.



-“Erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir”



Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişinin, olası durum sadece bir şüphe olsa bile ilgili kurumlara bilgi vermesi gerektiği altı çizilen açıklamada, “Kurumlar ihbarları anonim olarak da alır ve şüpheli olayın gerçek olup olmadığını farklı yöntemlerle değerlendirir. Unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir” denildi.

Söz konusu durumda ALO 183 hattı veya ALO 155 polis hattına ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, en yakın polis biriminin de aranarak, şikâyette bulunabileceği kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin 225 70 17 veya 225 43 18 numaralı telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabileceği veya yardım istenebileceği belirtilen açıklamada, 611 22 22 numaralı telefondan en yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvuru yapılabileceği de ifade edildi.

Polis ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin web adresleri ise şu şekilde:

“- http://www.polis.gov.ct.tr ve http://shd.gov.ct.tr”
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