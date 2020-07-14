SOS Çocukköyü bağış bekliyor

Aile bakımını kaybeden 102 çocuk ve kaybetme riski olan 83 çocuğa ülkede destek veren tek sivil toplum örgütü olan SOS Çocukköyü Derneği’ne yapılacak kurban bağışları veya kurban ederi kadar yapılacak her bağışın, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olacağı kaydedildi

SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle halktan bağış bekliyor.

SOS’ten yapılan açıklamada, aile bakımını kaybeden 102 çocuk ve kaybetme riski olan 83 çocuğa ülkede destek veren tek sivil toplum örgütü olan SOS Çocukköyü Derneği’ne yapılacak kurban bağışları veya kurban ederi kadar yapılacak her bağışın, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kurban Bayramı’nda değişimin parçası olarak risk altındaki aile ve çocuklara destek verebilir, bağışlarınızla bu resmi değiştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

SOS Çocukköyü Derneği’ne katkı yapmak isteyenler, SOS yazıp 4271’e mesaj yollayarak 25 TL tutarında bağışta bulunabilir, www.soscocukkoyu.org web adresinden online bağış yapabilir veya banka yolu ile bağışta bulunabilir.

Banka yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap numaraları şöyle:

“Türk Bankası: TL 015848733, Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, Creditwest Bankası: TL 15304658, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 28525, Albank: TL 9010-18802673-351.”