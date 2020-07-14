56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
6 0
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
53 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
17 0
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
41 0
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
35 0
Lefkoşa'da Macila Kazandı
Lefkoşa'da Macila Kazandı
61 0
Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
58 0
banner460

SOS Çocukköyü bağış bekliyor

banner27

Aile bakımını kaybeden 102 çocuk ve kaybetme riski olan 83 çocuğa ülkede destek veren tek sivil toplum örgütü olan SOS Çocukköyü Derneği’ne yapılacak kurban bağışları veya kurban ederi kadar yapılacak her bağışın, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olacağı kaydedildi

SOS Çocukköyü bağış bekliyor
14 Temmuz 2020 Salı 14:42

SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle halktan bağış bekliyor.

SOS’ten yapılan açıklamada, aile bakımını kaybeden 102 çocuk ve kaybetme riski olan 83 çocuğa ülkede destek veren tek sivil toplum örgütü olan SOS Çocukköyü Derneği’ne yapılacak kurban bağışları veya kurban ederi kadar yapılacak her bağışın, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kurban Bayramı’nda değişimin parçası olarak risk altındaki aile ve çocuklara destek verebilir, bağışlarınızla bu resmi değiştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

SOS Çocukköyü Derneği’ne katkı yapmak isteyenler, SOS yazıp 4271’e mesaj yollayarak 25 TL tutarında bağışta bulunabilir, www.soscocukkoyu.org web adresinden online bağış yapabilir veya banka yolu ile bağışta bulunabilir.  

Banka yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap numaraları şöyle:

“Türk Bankası: TL 015848733, Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, Creditwest Bankası: TL 15304658, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 28525, Albank: TL 9010-18802673-351.”

banner342
Kader Ateş karantinaya alındı
Kader Ateş karantinaya alındı
661 0
"Sınavsız-münhalsiz işe alımlar yapılıyor"
"Sınavsız-münhalsiz işe alımlar yapılıyor"
55 0
Kızılay, kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor
Kızılay, kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor
5 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.