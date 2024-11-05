Soruşturmanın seyri değişecek mi?

Alkollü bebek skandalında soru işaretleri devam ederken, olaya ilişkin kirli bilgiler henüz temizlenmedi. Olayla ilgili tutuklu sayısının artabileceği öğrenildi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği dehşet verici olayın yankıları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu duyururken, bebekler henüz taburcu edilmedi.

İFADE SAYISI ARTIYOR

Lefkoşa Acil Durum Pandemi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1 bebeğin hayatını kaybettiği, 6 bebeğin entübe edildiği skandal olaya ilişkin soruların birçoğu hala cevap bulmadı. 27 Ekim Pazar günü bebeklerin fenalaşması üzerine patlak veren olayın ardından, polis ‘ihmali’ olduğu şüphesi ile yoğun bakım ünitesinde çalışan 5 sağlık çalışanını tutukladı. Zanlıların poliste tutukluluk süreleri devam ederken, polisin soruşturma dosyasındaki ifade sayısı 20’yi geçti. Polis soruşturmasını derinleştirdi. Alınan ifadeler ve incelenen görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilir bilgisi edinilirken, olayla ilgili tutuklu sayısının artabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINDA

Acil Durum Pandemi Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde polisin mercek altına aldığı kamera görüntüleri incelenmeye devam ederken, edindiğimiz bilgilerde incelenen görüntülerle birlikte soruşturmanın seyri değişecek. Olayın patlak vermesi ile bilgi kirliliği sürerken, gözler olayın yaşandığı gün nöbetçi olan çocuk doktoruna ve hayatını kaybeden 20 günlük bebeğe müdahale eden doktora çevrildi. Hayatını kaybeden Mihribah bebeğin ailesi de olaya sebebiyet verenlerin yargı önüne çıkarılmasını bekliyor.

ALKOL SERVİSE KİM TARAFINDAN GETİRİLDİ?

Yenidoğan servisinde çalışan 5 hemşirenin tutukluluk süresi devam ederken, zanlılar perşembe günü yeniden yargı önüne çıkacak. Olaya ilişkin zanlıların polise yazılı değil sözlü beyan verdiği belirtilirken, olayın kilit noktası olan alkollü şişelerin mamaların hazırlandığı servise kim tarafından getirildiği incelenen görüntülerde ortaya çıkacak. Önceki gün açıklama yapan Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, bebeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını hastane hekimlerinin istediğini vurgulamıştı.