Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kutlu Adalı olayıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Soruşturmaları hassasiyetle takip ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, “Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunduğunu, Polis Genel Müdürü’nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdiğini” söyledi.

Tatar, aynı zamanda, “Türkiye’de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunurken, Polis Genel Müdürü’nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdim. Olay faili meçhul olduğu için dosya kapanmamıştır, soruşturma da devam etmektedir.

Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim.

Bu arada KKTC Meclisi’nde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladım. Gerek KKTC Meclisi’nde kurulan Araştırma Komitesi’nin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim.”



