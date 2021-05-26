DP Milletvekili Serdar Denktaş “Aziz Barnabas fiilen askerin karıştığı bir olaydı. Soruşturma durduruldu, 'devam ettirmeyin' dendi” ifadelerini kullandı





Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili itirafları yorumlayan DP Milletvekili Serdar Denktaş “Aziz Barnabas fiilen askerin karıştığı bir olaydı. Soruşturma durduruldu, 'devam ettirmeyin' dendi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki Sözcü Gazetesi’nden İsmail Saymaz’a özel açıklamalar yapan

Denktaş’ın verdiği cevaplar şöyle:

■ Peker'in Adalı ile ilgili iddiasına dair düşünceniz nedir?

Kıbrıs'ta dönemin Cumhurbaşkanının (Rauf Denktaş) ve benim bakan olarak bilgimiz olması gerektiğini söylüyorlar. Şunu anlasın Türkiye kamuoyu: Kıbrıs'ta o dönem Türkiye tarafından direkt veya Türkiye eliyle bir şey yapıldığında çok fazla sorgulanmazdı, bir bildiği var diye. Birçok olayın içeriğiyle ilgili Kıbrıs'ta kimsenin bilgisi ve haberi yoktur. Peker, “Eken'in uzantıları yaptı” diyor. Kimdir bu uzantılar? O isimler yok. Burada Meclis'te konuşulan konulardan biri bu, yeniden soruşturma açalım diye. Açalım da, nereye kadar götürebiliriz? Bu işin başlangıç yeri Türkiye olduğuna göre o bilgilere ulaşacak mıyız? Orada bir soru işaret var hepimizin kafasında. Nasıl açığa kavuşturacağız, o belli değil.

■ Susurluk bağlantısı olabilir mi?

O dönemde de iddialar buydu. Aziz Barnabas'tan ne alındı, mağarada ne vardı; bütün bunlar bizim açımızdan cevapsız. Bilgimiz olmayan konular. Niye? Çünkü fiilen askerin karıştığı olaydı. Soruşturma durduruldu. “Devam ettirmeyin” dendi. Ne vardı, ne alındı, kime götürüldü; Kıbrıs'ta hiçbir makamın bilgisinde değil.

■ Asker Türkiye'ye bağlı olduğu için mi?

Tabi ki.

■ Susurlukçular mı öldürdü?

Olabilir, “Kesinlikle değildir” diyemiyorum.

■ Başka bir ihtimal var mı?

Mutlaka bir Türkiye bağlantısı vardır. Türkiye ile buradaki elemanları ile bağlantısı vardır. Başka ihtimal düşünemiyorum.

■ Bu açıklamayı duyunca şaşırdınız mı?

Mehmet Ağar ve Korkut Eken'den bahsediyor. Bu isimler ilk defa gündemimize giriyor. Şaşırır mıyız? Yok. “Şaşırdım” diyeni duymadım. Soruşturma komitesi burada yetkili elemanlara soru sorabilir, cevabını alır ama Türkiye'ye sorma konusunda pek bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum.



