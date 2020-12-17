"Soruşturma başlatıldı, cezasız kalmayacak"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde saptanan pozitif vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilli, pozitif koronavirüs saptanan işçi başı ile birebir temasta olan bir çalışanının kendisini gizlediğini, hatta ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içerisinde barındığını açıkladı. Hastane içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı, söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmanın da başlatıldığı kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde saptanan pozitif vakalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Pilli hastanede çalışan ve daha önce pozitif koronavirüs saptanan işçi başı ile birebir temasta olan bir hastane çalışanının kendisini gizlediğini, hatta ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içerisinde barındığını belirtti. Bakan Pilli söz konusu şahsın sorumsuzca hastane içerisinde hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

Pilli, “Sözkonusu bu şahsın testi pozitif çıktıktan sonra kendi temaslılarına müracaat etme çağrısında bulunmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu şahıs zaten günlerdir kendini gizlemiştir. Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde gerekli tüm önlemlerin alındığını da vurgulayarak, “bu şahısla ilgili temaslı olan her kişi gözleme alınarak, testleri yapılmıştır. Şu ana kadar söz konusu şahsın temaslarında pozitif bir vakaya rastlanmamıştır” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde personeli için kart sistemine geçilmesi yönünde çalışma yaptıklarını da kaydederek, ziyaretçilerle ilgili kısıtlamaların üst düzeye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Pilli açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Sağlık Bakanı olarak buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen herkes kendine düşen görevi yerine getirsin. Özellikle sağlık personelimiz bu bilinçle hareket etmeli ve vatandaşa da doğru örnek olmalıdır. Hastane çalışanlarında görülen pozitif vakalar hepsi dış kaynaklıdır. Herkes bu işi ciddiye alsın. Her kim halk sağlığını tehlikeye atarsa yasalar karşısında büyük bir suç işlemiş olup hakkında gerekli adli soruşturma yapılacaktır. Hastanemiz de güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Lütfen vatandaşlarımız rahat olsunlar”