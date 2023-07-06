“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin dünya standartlarında bir tesis iken, sorun üreten bir yer haline geldiğine dikkat çekti ve “Daha fazla seyredemeyiz” diyerek, sorunun çözümü yönünde her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi

Konuya ilişkin Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, sorunların kronikleştiğine dikkat çekerek “Dünya standartlarında bir tesis, bugün hızla sorun üreten bir yer haline geldi. Daha fazla seyredemeyiz. Yapılması gerekenler bellidir ve siyasi kararlılıkla çözmemiz mümkündür” dedi.Amcaoğlu’nun verdiği röportaj şöyle:Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde zaman zaman yaşanan yangın olayına maalesef bir yenisi daha eklenmiştir.Yaşanan bu çevre felaketi projelerin sürdürülebilirliği konusunda yaşadığımız zafiyetleri yine gün yüzüne çıkarmış ve bu konuda acilen adım atılması gerekliliğini bir kez daha bizlere göstermiştir.Dikmen vahşi çöp alanının kapatılarak rehabilitasyonu ve Güngör’e yeni katı atık düzenli depolama tesisi inşa edilmesi bilindiği gibi AB tarafından finanse edilmiş ve tesis günümüze kadar İçişleri Bakanlığı uhdesinde çıkılan ihaleler sonucunda özel firmalar tarafından işletilmiştir.Yıllar itibarıyla standarda uymayan işletme yöntemleri neticesinde tesis vahim bir duruma getirilmiş ve vahşi bir depolama alanına dönüştürülmüştür.Tesis içerisinde tamamlanan sızıntı suyu arıtma tesisi ve çöp depolama gazından enerji üretim ünitesinin, kötü işletme yöntemlerinden dolayı gaz toplama borularının kullanılamaz hale gelmesi neticesinde faaliyete geçirilememiştir.Bu konudaki sıkıntılar AB ile ilişkilerde zaman zaman gerginliğe ve özellikle çevre ile ilgili projelerimizin AB tarafından dondurulmasına da sebep olmuştur.Bu sıkıntıların çözülmesi yönünde bürokrat olduğum dönemde özellikle AB Koordinasyon Merkezindeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte önemli çaba sarf ettik.Tesisin ivedilikle rehabilite edilerek standartlara uygun hale getirilmesi gerçeğinden hareketle bu konuda tecrübesi olan uzman bir firma vasıtasıyla alanın ilgili standartlara getirilmesi amacıyla rehabilite planı hazırlanmış ve bunun karşılığı olan rakam da bütçeye konmuştu. Ancak, bu çalışmamız tesisin Maliye Bakanlığına devredilip Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılması kararı nedeniyle hayata geçirilememiştir.Geçen 2 yıl içerisinde ihale sürecinin de birtakım sorunlar nedeniyle sonuçlanmaması neticesinde yaşanan sıkıntılar artarak devam etmiştir.Gelinen bu aşamada ivedilikle bir karar verilerek ya yukarıda bahsettiğim tesisin rehabilite edilmesi yönünde adım atılması ya yap işlet devret modeli uygulanacaksa ilgili kurumların bir araya gelerek hızlıca gerekli ihale şartlarını belirleyerek yeniden ihaleye çıkılması ya da Kıbrıslı Türklerin de içinde bulunduğu dünyada ve Türkiye de ciddi ilgi uyandıran sıfır atık sıfır emisyon prensibini içeren atık 7C Basalia gibi yenilikçi yöntemlerin de seçenek olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Sorun, toplumsal bir meseledir ve hepimizi ilgilendirir. Devletin kurumları ile belediyelerin topyekûn kayıtsız kalması artık mümkün değildir.Dünya standartlarında bir tesis, bugün hızla sorun üreten bir yer haline geldi.Daha fazla seyredemeyiz. Yapılması gerekenler bellidir ve siyasi kararlılıkla çözmemiz mümkündür.Bu süreçte bizler nasıl yangının söndürülmesi için araç ve gereçlerimizi seferber etmişsek sorunun çözümü yönünde de her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.