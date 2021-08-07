Sorunlu kavşakta yine kaza

Birçok kazanın meydana geldiği Göçmenköy Raif Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dün yine iki araç çarpıştı

Murat ASLANGöçmenköy Raif Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dün sabah meydana gelen kazada iki salon araç çarpıştıGörenleri korkutan kazada yaralanan olmazken, bölge trafiği kısa süreliğine aksadı.Kaza saat 09.15 raddelerinde meydana geldi.Matbaacı Akif Sokak üzerinde yönetimindeki MN 078 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan 20 yaşındaki Ali Hayrıbetoğlu, Rauf Denktaş Caddesi yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde kuzeye doğru seyreden 58 yaşındaki Melek Özbil Çelik yönetimindeki NP 307 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.Öte yandan bu kazanın olduğu yerde birçok kaza yaşanmış, özellikle bölge halkı yaşananları belediye ve Karayolları Dairesi’ne giderek şikayet etmiş, söz konusu yerde önlem alınmasını istemişti.Sorunlu kavşakta yine kazanın meydana gelmesi, bölgelilerin de yeniden tepkisini topladı.Bölgeliler, “Yetkililer bir an önce önlem almalı” diyerek önlem alınmasını istedi.