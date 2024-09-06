“Sorunların çözümü istikrarda”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, “Ekonomik ve mali açıdan kalıcı bir mekanizma için istikrar istiyoruz” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, sorunların, çözümünün istikrarda olduğunu vurguladı.

Üstel, temel hedefin ülkeyi ileriye götürmek olduğunun altını çizdi.

Üstel, “Ekonomik ve mali açıdan kalıcı bir mekanizma için istikrar istiyoruz. Bu nedenle her ziyaretimizde istikrar vurgusu yapıyoruz. Üreten kesimleri desteklemek ve üretim kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan UBP Genel Başkanı, genel başkan adayı, Başbakan Ünal Üstel, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programda partisinin kurultayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

21 Eylül’de düzenlenecek kurultay için çağrıda bulunan Üstel, herkesin kurultaya gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Dünya UBP’nin büyüklüğünü görsün” mesajını verdi.

Üstel, "Bu ülkede hangi büyük projeye bakılırsa, orada UBP’nin mührü var” ifadelerini kullandı.

UBP milletvekilleri olarak bir bütün olduklarını, bir olduklarını vurgulayan Ünal Üstel, kurultayların parti içi bir yarış olduğunu ve aday çıkmasının normal olduğunu, buna saygı duyduğunu belirtti. “Yarış yapılır, ama birlik ve beraberliğimizi bozmadan devam edeceğiz” diyen Başbakan Üstel, Kurultayı bayram havası içerisinde hem ülkeye hem dünyaya göstermek gerektiğinin altını çizdi.

24 milletvekili bir bütün olduklarının mesajını herkese verdiklerini işaret eden Ünal Üstel, “Partililerime layık olmak için partimizi bütünleştirmem lazım. Bu bütünlük içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Herkesin kurultaya gelmesini istiyoruz, dünya UBP’nin büyüklüğünü görsün” şeklinde konuştu.