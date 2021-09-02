“Sorunlar varoluş meselesine dönüştü”

Doktor, avukat, mimar ve mühendis meslek örgütleri, “siyasi erkin fonksiyonlarını yitirmesi, devletin yönetilmemesi ve Kıbrıs Türk halkının toplumsal yapısının itibarsızlaştırılması” gerekçeleriyle birlikte hareket etme kararı aldı





Hukukçular, hekimler ve mimar-mühendisler toplumsal konularda güçlerini birleştirerek bir arada hareket etme kararı aldı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), ülkede sağlıktan eğitime, güvenlikten kişisel hak ve özgürlüklere, çevre ve imardan trafiğe kadar birçok konuda süregelen sorunların “yaşamsal bir boyuta” vardığını belirterek, halkın tümünü ve mesleki alanlarını olumsuz etkileyen her türlü girişime karşı bugünden itibaren ortak mücadele yürütme kararı aldıklarını duyurdu. Üç meslek örgütü, ayrıca birlikte yürüteceklerini deklere ettikleri ortak mücadelenin “iş birliği ve dayanışma ilkelerini” de açıkladı.

Barolar, Tabipler ve Mühendis ve Mimar Odaları birliklerinin başkanları dün saat 11.00’da Tabipler Birliği Konferans Salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, KTBB Başkanı Av. Hasan Esendağlı, KTTB Dr. Özlem Gürkut ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuştu.

KTTB Başkanı Esendağlı, basın toplantısında yaptığı kısa konuşmada, ülkenin hukuki ve fiziki olarak daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için yasalarla kurulmuş meslek örgütleri olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken, belirledikleri bazı ilkeler çerçevesinde “birlikte hareket etme, iş birliği ve güç birliği yapma” kararı aldıklarını söyledi. Esendağlı, üç meslek örgütü olarak “toplumsal faydada birleşme dışında herhangi bir hedeflerinin olmadığını” vurguladı.

KTTB Başkanı Gürkut da ülkenin ve tüm dünyanın “çok zor bir süreçten” geçtiğine işaret ederek, “Bizler bu ülkede yasa ile kurulmuş ve önemli görevleri ve sorumlukları olan meslek örgütleri olarak, sadece üyelerimiz olan meslektaşlarımıza değil topluma karşı görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bu noktadan hareketle bu zor süreçte, bölünüp, parçalanmalara değil, güçlerimizi, mücadelemizi birleştirmeye daha iyi daha yaşanılabilir bir ülke ve toplum oluşturabilmek için birlikte mücadele etmeye karar verdik” dedi.

Ardından KTMMOB Başkanı Seran Aysal, üç meslek örgütünün imza koyduğu basın bildirisini okuyarak, toplumsal ve mesleki konularda güç birliğine gitme kararlarını ve bu güç birliğinin “iş birliği ve dayanışma ilkelerini” kamuoyu ile paylaştı.

Ortak açıklamada, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının süregelen sorunlarının “giderek yaşamsal bir boyuta vardığını, adeta bir varoluş meselesine dönüştüğü” belirtilerek “Kilitlenmiş durumdaki Kıbrıs sorununun bugüne kadarki tek ya da en azından en büyük kaybedeni, Kıbrıs Türk halkıdır” denildi.

Açıklamada, “Bu ülkedeki varlığımızı devam ettirebilecek miyiz? Kıbrıs Türk halkının gelecek nesilleri, Kıbrıs’ta huzur ve barış içinde yaşama imkânı bulabilecekler mi?” sorularının toplumun her bir bireyinin sorması gereken sorular olduğu ifade edilerek, bu sorulara olumlu yanıt verilebilmesi için çaba sarf etmenin her Kıbrıslı Türk’ün görevi olduğu kaydedildi.

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinden bağımsız olarak Kıbrıslı Türklerin mevcut devlet yapısı dahilinde varlıklarını sürdürmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Oysa ki devletin hiçbir anlamda iyi yönetilemediği; temel fonksiyonların ciddi şekilde aksamakta olduğu, en rutin, sıradan kamusal görevlerin dahi yerine getirilemediği açıkça ortadadır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sağlıktan eğitime, güvenlikten kişisel hak ve özgürlüklere, çevre ve imardan, trafiğe kadar pek çok konuda çözümlenmesi gereken sorunlar, her geçen gün büyümekte ve zorlaşmakta; toplum açısından telafisi imkânsız noktalara doğru kaymaktadır. Kıbrıs Türk halkının karakteristik niteliklerinin, toplumsal yapısının, kültürünün, hukukunun, organ ve kurumlarının itibarsızlaştırıldığı, adeta yok sayıldığı bir dönemden geçmekte olduğumuzu; aynı şekilde toplumun kendi alanlarında yetişmiş, uzman, tecrübeli meslek mensuplarının, insan kaynaklarının ve örgütlerinin görmezden gelindiğini, değersizleştirildiğini; hukuk ve bilimsel kuralların hakimiyetinin, tepeden inme bir ‘biz yaparız, olur’ anlayışına devşirilmeye çalışıldığını üzüntü ve endişe ile gözlemlemekteyiz. Temel görev ve fonksiyonlarını yerine getirmekte bile başarısız olan siyasi erkin ise, bu duruma seyirci kalmak ve hatta yardımcı olmaktan öte bir yaklaşımı olmadığı açıkça ortadadır.”

Bu koşullar altında üç meslek örgütünün, halkın tümünü ve mesleki alanlarını doğrudan olumsuz etkileyen her türlü girişim, işlem ve eylem karşısında ortak bir karşı duruş sergilemek, hukuki ve bilimsel kurallar temelinde yönetenlere ve topluma doğru yön verebilmek amacıyla güçlerini birleştirmeye, dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket edecek bir oluşuma gitmeye karar verdiklerinin” deklere edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu güç birliğinin, yasalar ile kurulmuş ve meslek mensuplarının yanı sıra topluma karşı çok ciddi ödevleri bulunan; ülke sorunlarına ve toplumsal konulara ilişkin tarafsız, objektif ve adil bir bakış açısı ile yaklaşıp sorun tespiti yapma ve çözüm önerisi geliştirme kapasitesine sahip meslek örgütleri olmamızın doğurduğu sorumluluk bilincinden başka bir saiki veya dayanağı bulunmamaktadır. Bu bağlamda siyasi yelpazenin her ucundan mensupları bulunan bu üç önemli meslek örgütünün herhangi bir siyasi görüşe taraf olmak gibi bir niyetinin olmadığını; sadece toplumdan, bilimsellikten ve hukuktan yana taraf olduğumuzu ve bu bakış açısıyla ülkenin ve halkın tüm sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi niyet ve özveri ile çaba sarf emek amacında olduğumuzu önemle vurgularız.”





